人民网记者 许维娜

四川理塘爱心超市通过电商直播推广农产品。人民网记者 张若涵摄

调好灯光，摆好支架，按下开播键，对着镜头侃侃而谈……对于很多农民来说,直播带货早已不是什么新鲜事，通过一方屏幕，他们就可以将货品销往四面八方。

随着直播经济的兴起，电商直播从风口变为商家销售必备的手段，许多传统行业积极开展线上业务，拥抱“新赛道”。记者了解到，全国很多地方都将电子商务作为成长型重点产业大力扶持，通过平台搭建、建立机制、政策引领等大力发展电商直播业，使其成为拉动经济发展的新引擎。

“直播经济”为乡村振兴注入新动能

福建连城，地处武夷山脉南段，属亚热带季风气候，日照充足，雨量充沛，是远近闻名的“红心地瓜干之乡”。一直以来，地瓜干销售渠道多依赖线下。

近年来，随着当地农产品电商逐步发展，农户们不再局限于地瓜的种植及采摘，有的农户变身包装工人，从事地瓜干的装箱、打包、贴单工作；还有的农户支起手机支架变身主播，向全国各地的网友介绍家乡美食。

看到地瓜产业的发展前景，许多连城人选择了返乡创业，“90后”的沈智威就是其中一个。2021年5月，沈智威毅然选择辞职返乡创业，离开了他工作4年的工程领域，回到连城成立团队，同时，沈智威入驻抖音电商，以短视频的形式推广家乡的地瓜干。

经过一年多的发展，沈智威的电商运营模式已经初具规模，不仅自己借此增加了销售渠道，还解决了一部分村民的就业问题。连城的红心地瓜干产品也内销全国六百多个大中城市，外销出口日本、韩国、港澳台和欧美等国家和地区。

同时，电商平台也在不断助力农货销售。据抖音电商相关负责人介绍，希望可以通过短视频和直播的方式，让散落在各地、不太为人广知的地方农特产，呈现在广大消费者和市场面前，让优质农货出山、卖向大江南北，为地方农特产业可持续发展注入源源不断的活力。

“直播带货极大地改善了农户们的生产、生活方式，对于乡村振兴具有重要意义，符合当下国家的发展战略。”国家乡村振兴中心组专家、国家开放大学政法学部部长刘惊铎在接受采访时表示，直播带货对于网络社会的发展也具有推动作用。一方面，直播带货是网络社会时代下的大趋势，另一方面，也契合、满足了新型农民的内在诉求。

同时也有专家表示，助农不能仅局限于直播卖农产品，更要转变思维，形成产业闭环，这样才能使农业生产更科学、更有效、更安全。而在心态上，归根结底要踏踏实实，俯下身帮助农户们生产出更优质农产品。

“直播经济”刺激多元消费需求

云上演出、景区推介、文创销售、探店试吃、线上授课……不只是助农增收，由于疫情的原因，各行各业对直播的需求都在与日俱增。直播平台不仅辐射拓展了实体经济经营“半径”，也成为多产业串联融合、激活消费重启的新动力。

艾媒咨询数据显示，2021年，中国直播电商行业的总规模达到12012亿元，预计到2025年规模将达到21373亿元。有分析人士认为，随着互联网技术的发展，以直播为代表的带货模式给消费者带来更直观、生动的购物体验，转化率高，营销效果好，逐渐成为电商平台、内容平台的新增长动力。

同时，我国的消费者还呈现出多元化、个性化、品质化的需求，在此背景下，如何满足上述消费升级的变化，成为“直播经济”面临的挑战之一，多家平台为此不遗余力。

今年“双11”期间，作家毕淑敏走进抖音直播间，畅谈创作故事，带动了超20万册新书销售；近日，甘肃省文旅厅联合快手科技举办大V创作活动，为加快推进甘肃全省文旅行业复工复产，激活冬春旅游市场提供助力；12月10日，曾两度延期的《三体》动画在B站开播，上线当天播放量破亿……对此，有专家分析认为，从上述数据和措施可以看出，“直播经济”不仅将有效刺激消费的多元化需求，还让更多人感受到不一样的文化熏陶。

可以预见，伴随着经济形势的变化和消费结构的升级，再加上政策支持加码与行业规范到位，“直播经济”将更加深刻改变新零售业态，构建产业体系新发展格局，让消费潜力得到更好释放，为经济发展贡献更大动力。

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(责编：赵竹青、吕骞)

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