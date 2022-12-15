人民网记者 李栋

“上班族”通过“云办公”进行工作。受访者供图

视频会议、共享文档、移动审批……如今，“上班族”只需要一台电脑、一部手机即可完成以往在办公室里的工作。中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年6月，中国在线办公用户规模达4.61亿，占网民整体的43.8%。

疫情以来，线上办公成为了“刚需”，改变了“上班族”的工作习惯，开启了产业发展的新路径、新赛道，也塑造着经济发展的新动能、新优势。

“云办公”裂变式增长 拓宽产业发展新路径

上午9时，住在浙江省杭州市的付康打开了电脑，开启了一天的“云办公”模式。登录视频会议汇报工作、通过移动办公审批流程、打开共享文档与同事沟通项目，付康人未离家，却在“云”端忙个不停。

当前，互联网和信息技术的快速发展，让工作模式更加多元化。防疫期间，在线办公成为产业发展的一大亮点。

有业界人士表示，新冠疫情爆发以来，大批企业开启了居家办公模式，激发了大量的市场需求，在线办公的用户规模裂变式增长，电子审批、语音转文字、多语种实时翻译、在线远程培训、网络课堂等细分应用场景加速落地，相关产品在短时间内得到广泛的体验和快速普及，产业实现了爆发式增长。随着网络基础设施和平台功能的完善，以及越来越多的企业由被动走向主动的数字化转型浪潮，在线办公正成为未来办公的新方式。

巨大的用户市场，也为产业发展提供了新路径。《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2022年上半年，一线城市用户在线办公软件使用率提升了8.4%，增势依然不减。

当前，用户对服务的场景化、个性化需求越来越多，如何既丰富产品自身功能，又优化用户使用体验，考验着在线办公行业的智慧。

腾讯云副总裁、腾讯会议负责人吴祖榕表示，本身产品要“薄”，背后连接的服务要“厚”，要通过应用市场的能力，在用户最需要的场景中给到他们适合的服务。这种匹配能力是产业未来发展的方向，谁的技术积累能力越强，谁越能在发展中抢占先机。

“云办公”推动底层技术应用 助力企业数字化转型

在线办公需求的迅猛增长，正在促进云计算、大数据、5G网络和人工智能等底层技术的高速发展，也在积极推动企业的数字化转型。

“借助云会议等数字化办公平台，加速了我们的数字化转型，实现了降本、提质的效果。”北京市海淀区一家物流企业负责人表示，前些年企业对数字化转型是有顾虑的，担心资金投入大、见效时间慢，投入产出不划算。疫情倒逼了企业的数字化发展进程，从实践看“云技术”是成熟、稳定的。

“数字化工具可以促进办公效率提升，把人从简单低效的重复工作中释放出来，聚焦在更有价值的事情上。”飞书咨询副总裁袁凌梓表示，在信息和知识驱动创新的时代，提高信息流动效率非常重要，在线办公重塑了人们的沟通和协作模式，有效提升了经营管理的效能。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》，提出要“加快推动数字产业化”“ 加快培育新业态新模式”“扩大协同办公等在线服务覆盖面”。

“对于在线办公产业而言，这是机遇也是挑战。”上述业内人士表示，尽管用户习惯、技术应用、市场拓展已经打下了基础，但在后疫情时期产业发展正逐步进入存量竞争的新阶段，流量红利开始减少，企业营收增势趋缓，市场竞争在加剧。未来，在线办公产业要为用户解决成长过程中的痛点，通过提供深度服务来推动自身的发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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