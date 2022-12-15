原标题：《自然》公布影响2022年科学进程十大人物

科技日报北京12月14日电 （记者张梦然）《自然》本周公布了2022年度十大人物（Nature's 10）榜单，榜单旨在评选十位在这一年重大科学事件中占有一席之地的人物。《自然》特写部主编理查德·蒙纳斯特斯基表示：“在这充满危机和精彩发现的一年里，十位人物既有帮助我们探知宇宙最遥远存在的天文学家，也有在新冠疫情和猴痘疫情中举足轻重的研究人员，还有突破器官移植局限的外科医生。”

《自然》此次评选了在全球公共卫生问题上有突出贡献的几位人物。新冠疫情进入第3年，北京大学基因组学研究人员曹云龙帮助追踪新冠病毒的演化，并预测了导致新变异株产生的部分突变；丽莎·麦考克尔作为“患者主导研究合作组织”的创始成员，帮助提高了公众对新冠肺炎的认识，并筹集到了研究经费；迪米·奥戈伊纳是尼日利亚尼日尔三角洲大学的传染病医生，他对尼日利亚猴痘传染病的研究工作提供了对抗猴痘疫情的关键信息。

几位人物推动了非凡的科学成就和重要的政策进展。美国马里兰大学巴尔的摩分校的外科医生穆罕默德·莫希丁带领团队完成了首次转基因猪心脏的人体移植；美国国家航空航天局（NASA）戈达德航天中心天文学家简·里格比在韦布空间望远镜进入太空并正常工作的任务中起到了关键作用，让人类探索宇宙的能力迈上了更高的新台阶；美国科技政策办公室代理主任阿隆德拉·纳尔逊帮助拜登政府制定了其科学议程的重要内容；美国加州大学旧金山分校人口学家黛安娜·格林·福斯特就美国高等法院推翻对堕胎权法律保护这一决定的预期影响提供了关键数据。

在今年的十大人物榜单上，有一些名字与气候变化和其他全球危机的发展息息相关。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁各国积极应对气候变化等危机；位于孟加拉国达卡的国际气候变化与发展中心主任萨利穆尔·胡克积极推动发达国家承诺承担气候变化造成的“损失与损害”；联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）乌克兰代表团团长斯维特兰娜·克拉科夫斯卡提出了地缘政治与化石燃料间的关联。

《自然》称，现代科学研究是由团队，且往往是大型团队合作完成的，然而科研世界也充满了个人产生影响的故事。《自然》年度十大人物并非一个奖项，也不是全球前十排行榜，它是对今年重要科学进展、事件以及其中一些关键人物和他们同事的记录。

蒙纳斯特斯基表示：“《自然》十大人物的故事以独特视角浓缩了这不平凡一年中的一些最重大的科学事件。”

(责编：罗知之、陈键)

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