本报记者 刘 峣

12月4日，神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。这是航天员蔡旭哲、陈冬（中）、刘洋（右）安全顺利出舱。

新华社发

12月4日晚，随着返回舱顺利降落在东风着陆场，神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功。由航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲组成的神舟十四号乘组历经半年的太空“出差”，完成了全部既定任务。

作为中国空间站建造阶段的第一次载人飞行任务，神舟十四号乘组被大家亲切地称作“最忙乘组”——他们创造了中国载人航天史上的多项“首次”，在太空之旅中创造了许多高光时刻。

实现多个“首次”

从盛夏到寒冬，神舟十四号乘组在轨工作生活183天。任务期间，乘组与地面配合完成了空间站“T”字基本构型组装建造，经历了9种组合体构型、5次交会对接、2次分离撤离和2次转位任务，开展了大量空间站平台巡检测试、设备维护、维修验证、物资管理和站务管理等工作，进行了两个实验舱多个实验机柜的解锁安装，按计划实施了多项科学实验与技术试验，完成了1次“天宫课堂”太空授课……细数神舟十四号航天员的任务清单，“最忙乘组”名副其实。

神舟十四号任务的第一个“首次”，是实现两个20吨级的航天器在轨交会对接——7月25日，中国空间站的首个科学实验舱问天舱与天和核心舱的前向端口上演了“重量级”的“太空之吻”。

以往，中国航天员进入太空都是“舱等人”，由航天器在轨等待航天员的到访。而问天舱的入轨对接，是中国航天员第一次在太空“人等舱”，对接难度前所未有。

神舟十四号在轨期间，空间站舱段首次实现了转位——问天舱段的转位使得空间站组合体由两舱“一”字构型转变为两舱“L”构型。随后梦天实验舱的转位，更是标志着空间站“T”字基本构型在轨组装完成。

在问天舱和梦天舱与核心舱分别完成对接后，神舟十四号乘组先后首次进驻两个实验舱。同时，3名航天员在两个实验舱里完成了十几个科学实验机柜的解锁、安装等工作，开启了中国人太空“三居室”时代。

11月12日，天舟五号货运飞船将神舟十五号航天员在轨驻留的消耗品、推进剂、应用实（试）验装置等物资“快递”到了空间站，这是中国航天员乘组首次在轨迎来货运飞船来访。在这次任务中，天舟五号与天和核心舱还首次实现了2小时自主快速交会对接，创造了世界纪录。这对于提升中国空间交会对接水平和空间站任务应急物资补给能力具有重要意义。

完成三次出舱

神舟十四号任务期间，3名航天员创造了一次飞行任务三次出舱的新纪录。

9月1日，航天员陈冬、刘洋首次通过问天实验舱的气闸舱成功出舱。与神舟十二号、神舟十三号乘组出舱使用的节点舱相比，气闸舱的舱门口径从85厘米增加到了1米。航天员在身着舱外航天服的情况下，能够更从容地携带设备出舱工作。随后的9月17日，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲再次通过节点舱完成出舱活动任务。

11月17日，在第三次出舱活动期间，神舟十四号航天员完成了天和核心舱与问天实验舱舱间连接装置、天和核心舱与梦天实验舱舱间连接装置的安装，搭建了一座三舱间舱外行走的“天桥”，航天员蔡旭哲通过“天桥”实现了首次跨舱段舱外行走，这也是空间站“T”字基本构型组装完成后的首次航天员出舱活动，检验了航天员与组合机械臂协同工作的能力。

11月30日，神舟十四号航天员迎来了期盼已久的“老铁”——神舟十五号航天员费俊龙、邓清明、张陆进入空间站，6名中国航天员在太空“胜利会师”，留下了一张弥足珍贵的“全家福”。这是中国载人航天史上首次上演两个航天员乘组在太空“会师”，也是中国航天员首次在空间站迎接神舟载人飞船的来访。

6名航天员在轨共同工作生活3天后，12月2日晚，神舟十四号、神舟十五号航天员乘组正式进行交接。神舟十四号乘组移交了中国空间站的钥匙，完成了在空间站中的最后一项任务，也标志着中国空间站正式开启了长期有人驻留模式。

播种科学梦想

随着神舟十四号航天员成功返回，随舱下行的空间站第三批空间科学实验样品也返回了地球。

中国空间站是国家太空实验室，支持开展更大规模的空间研究实验和新技术试验。在轨驻留半年间，神舟十四号航天员乘组按计划实施了多项科学实验与技术试验。

从太空返回的实验样品中，包含了经历120天全生命周期的水稻和拟南芥种子。这是中国在国际上首次完成水稻“从种子到种子”全生命周期空间培养实验，即实现了水稻和拟南芥种子萌发、幼苗生长、开花结籽全生命周期的培养实验。其间，神舟十四号航天员在轨进行了3次样品采集。

据专家介绍，科学家将对返回样品进行分子生物学、细胞学和代谢等相关分析，解析空间微重力对于拟南芥和水稻作用的规律和分子基础，为进一步创制适应空间环境的作物和开发利用空间微重力环境资源提供理论依据。

神舟十四号任务期间，拟南芥种子也出现在“天宫课堂”第三课的授课内容中。来自北京、湖北、云南等全国13个省市30余所学校的学生与航天员一同播种拟南芥种子，参与到“从种子到种子”的全生命周期实验中。在“天宫课堂”中，3名新晋“太空教师”与青少年一起观察空间科学实验，为孩子们打开了一扇认知茫茫宇宙、追逐太空梦想的大门。

据中国载人航天工程办公室消息，圆满完成神舟十四号载人飞行任务的航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲，已与12月5日平安抵达北京。抵京后，3名航天员将进入隔离恢复期，进行全面的医学检查和健康评估，并安排休养。相信在不久之后，他们将与公众分享更精彩的太空故事。

(责编：岳弘彬、白宇)

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