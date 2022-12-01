人民网记者 杜燕飞

从可拆卸可重复利用的“绿色球场”，到照亮绿茵场的每一缕灯光，再到搭载球迷在街道上行驶的新能源客车……在2022年卡塔尔世界杯赛场内外，绿色的“中国元素”随处可见。

在这里，中国企业不仅提供了绿色能源与绿色交通保障，更带来了中国绿色发展理念，绿色正成为亮丽的底色，助力本届世界杯实现“碳中和”。

绿色实践助力实现“碳中和”

作为本届世界杯场馆之一的974球场，从外形到材质都格外特殊，从远处看就像一个港口码头。在本届世界杯结束后，它可能就“不复存在”了。

卡塔尔世界杯974球场。新华社记者 王丽莉摄

这是因为974球场是世界杯历史上第一个完全可拆卸、可移动、可重复利用的“绿色球场”，由中集集团用可回收钢材制造的974个“大型集装箱”组建而成。

与传统体育场相比，974球场使用的材料更少，确保了成本效益。世界杯比赛结束后，这个拥有4万个座位的临时场馆将被拆除，所有集装箱连同球场内的可移动座椅将被捐赠给有需要的国家。

2020年1月，卡塔尔承诺让本届世界杯赛事成为首届“碳中和”世界杯，中国企业和机构为其兑现承诺贡献了力量。

在主场馆卢塞尔体育场内，来自洲明科技股份有限公司的大型LED记分屏，点亮了这座热火朝天的绿茵场。针对卡塔尔温度高、日照强的气候特点，该项目团队从散热处理、画面显示等技术上对LED显示产品进行定制化处理，提高了屏幕的散热效率，减少了LED显示屏的能源消耗，体现出良好的节能减排效果。

卡塔尔世界杯期间的所有比赛场地的草坪灌溉以及保养技术，由宁夏大学提供技术支持。这项名为“智能控制地下渗管”技术的核心是利用风能、太阳能发电提水，并利用物联网技术进行全程的智能控制，通过间隔式或者全管式渗灌，对作物根部实施精准灌溉。

在卡塔尔场球附近，为本届世界杯专门打造的“球迷村”里，一个个“麻雀虽小、五脏俱全”的移动房屋成为了独特的风景线。其中有1000套房屋由广东中辉绿建移动房屋科技有限公司供应。由于不需要吊机等重型机械，相较于普通建筑，可以减少70%的工业垃圾。

绿色能源之光点亮世界杯

在卡塔尔哈尔萨方圆10平方公里的沙漠地带，阳光暴晒、热浪滚滚，一天当中大部分时间温度高达50摄氏度。

卡塔尔阿尔卡萨800兆瓦光伏电站。受访者供图

10月18日，2022年卡塔尔世界杯开幕前夕，由中国电建集团贵州工程有限公司总承包的卡塔尔阿尔卡萨800兆瓦光伏电站正式投产，为卡塔尔世界杯提供源源不断的绿色能源。

记者了解到，该电站位于Kharsaa地区，由隆基绿能提供全部Hi-MO 4双面组件，并采用适配双面组件和智能跟踪系统的阳光电源1500V逆变解决方案，是卡塔尔有史以来首个全容量并网的大型地面光伏电站，是世界第三大单体光伏发电站，也是世界最大运用跟踪系统和双面组件的光伏电站。

据测算，该光伏电站并网后可满足卡塔尔峰值电力需求10%以上，预计每年可为卡塔尔提供约18亿千瓦时的清洁电能，满足约30万户家庭年用电量，每年减排二氧化碳约90万吨。

卡塔尔能源部长Saad Al-Kaabi在投产仪式上表示，该项目可满足卡塔尔峰值电力需求10%以上，是卡塔尔“2030国家愿景”的一部分，开创了卡塔尔新能源光伏发电领域的先河。

“本项目光伏区800兆瓦全部采用中国设备，该设备占投资总额的60%以上，进一步增强了国产品牌在中东地区的市场占有率，充分发挥了全产业链一体化优势，打造了中国企业良好的海外形象。”中国电建贵州工程有限公司现场施工经理李均表示。

隆基绿能全球营销中心副总裁贾超表示，近年来，中东传统能源大国的减碳行动明显加快，探寻清洁能源转型之路。未来，隆基将继续携手合作伙伴，助力中东可再生能源发展。

新能源客车推动绿色交通转型

当前，卡塔尔世界杯如火如荼地进行中，在首都多哈街头，一辆辆满载球迷、五彩斑斓的中国新能源客车不时驶过。

在卡塔尔首都多哈街道行驶的中国新能源客车。受访者供图

2020年，宇通生产的客车成功中标卡塔尔世界杯服务用车项目，加上后续订单，卡塔尔从宇通进口了大约1500台客车，其中包括888台纯电动客车。这些新能源客车主要承担各国球迷以及国际足联官员、媒体记者在市区的交通出行，以及从地铁站和公交车站到世界杯球场的接驳服务等。

据介绍，针对卡塔尔温度高、风沙大的环境特点，宇通对整车密封、底盘防护方面进行升级，电动客车电机配备了泥沙防护结构，确保电机可在坑洼、砂石路面安全运行；动力电池采用液冷系统，在运行和充电中，可将电池温度控制不超45摄氏度的理想范围内，这可让全生命周期的电池容量衰减降低10％，让电池拥有了更长的续航能力，并在车辆顶部安装300千瓦受电弓设备，快速给车辆充电；客车空调采用智能温控算法，可自动检测、设别车内外温度变化，动态调整风量，让乘客体验更智能化的乘坐体验。

“卡塔尔当地气温比较高，我们每天通过后台对888台新能源汽车电池的电量，功耗进行实时监控。还对分布在各区域的车辆进行全面检查，比如空调系统、灯光系统、安全装置等，确保车辆在世界杯期间平稳高效运营。”宇通派驻卡塔尔的服务工程师魏应鹏说。

“噪音小、上档次”，这是乘坐过中国新能源客车的民众、球迷的评价。本届世界杯结束后，这些车辆将服务于卡塔尔日常公共交通网络，助力卡塔尔实现绿色交通转型。

业内人士表示，卡塔尔世界杯是首届大批量引入中国新能源客车的国际大型体育赛事，是中国元素闪耀在卡塔尔世界杯赛场内外的一个缩影，也是中国制造获得国际认可的有力证明。

“世界杯上的中国元素”系列报道：

出口退税提质增效 中国制造纪念品亮相世界杯

“海陆空”齐发力 助力“中国制造”亮相世界杯

2022年卡塔尔世界杯上的中国“施工队”

“世界杯经济”持续火热 各地海关多措并举促通关便利

(责编：郭思邈、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经