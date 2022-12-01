人民网北京12月1日电 （记者栗翘楚）近日，约10万个2022年卡塔尔世界杯吉祥物玩偶经广州海关所属广州白云机场海关关员监管放行后，搭乘航班运往卡塔尔。

关员对出口卡塔尔的世界杯吉祥物玩偶进行巡仓监管。关芸摄

“今年4、5月起，我们所代理的客户陆续接到来自全球外贸商的订单，世界杯相关商品在广东完成制造后通过空运发往卡塔尔。”广州市某国际货运代理公司负责人介绍，该公司已累计出口世界杯相关产品20余批次。

“针对世界杯相关商品出口需求激增的情况，我们提前深入口岸企业调研，了解企业货物通关需求，在加强知识产权保护，严控商品质量的同时，做好商品出口通关服务，引导企业通过‘提前申报’、多式联运等便利举措保障商品高效通关，助力出口企业抢占国际市场。”广州白云机场海关相关负责人说。

在2022年卡特尔世界杯拉开帷幕的同时，浙江义乌的商家们的忙碌已进入尾声。

今年初，义乌港海关监管场所内经常可以看到球衣、帽子、足球等体育产品。据杭州海关所属义乌海关统计，今年前10个月，义乌市出口体育用品及设备货值达48.5亿元。

吴晓明经营足球产品已超20年，自入行以来，他已经先后经历了六届世界杯。“出口的货物已经全部发完了，这次世界杯差不多卖了30万个足球。”吴晓明说，与去年同期相比，订单量增加了70%。

为提升通关时效，义乌海关在义乌港开设了世界杯专窗，对体育用品相关企业开展针对性指导，并且在通关流程上，依托“市场采购综合联网信息平台”实现“一键申报”，市场采购出口货物99%以上实现电脑审单“秒放”。

义乌海关监管一科科长许冲介绍，义乌港布置了智能卡口、智能监控系统等，采取数据联网、X光扫描对货物实施非侵入式查验等方式实现了集装箱可以自动进场、不开箱查验，进一步提高通关效率。

旗帜类产品是世界杯经济的重要组成部分。11月24日，在办结海关监管通关手续后，6万多面世界杯参赛国国旗加急订单通过空运发运卡塔尔。该批旗帜由青岛某纺织公司生产，即将出现在世界杯比赛赛场。

据了解，该纺织企业从1998年法国世界杯开始，已经连续为7届世界杯提供旗帜产品。

“今年9月底的时候我们大批量的旗帜就已经生产发运完毕，但11月21日比赛开始后对我们来说才是真正的挑战。”该公司总经理介绍说，随着比赛的推进，商家会紧盯赛况随时下订单，这些订单交货期更短，基本上只有一两天时间。“现在我们所有生产线全开，单日产量能达到2万面左右，可以保证急单的生产。”

世界杯赛况火热，越往后赛事越紧张，企业加急订单也会更急。针对企业出口订单急切、出口频次密集等情况，青岛海关所属即墨海关也为企业建立了快速通关协调保障机制，成立了专门工作小组，从订单生产、出口申报、监管查验等多个环节密切配合，企业产品可享受“提前申报”、优先验放及非工作时间“预约加班”等多项便捷措施，确保符合监管要求的世界杯赛事相关产品能在最短时间内办结通关手续，加急订单可以如期交付。

(责编：郭思邈、吕骞)

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