人民网记者 乔雪峰

当前，卡塔尔世界杯激战正酣，虽然中国队没能进入世界杯，但是在这场足球“盛宴”里，小到街头零食，大到体育馆建筑，几乎世界杯的每一个角落都存在着“中国元素”，“中国制造”在世界杯上成为引人注目的焦点。

世界杯周边产品打包完毕，准备运往卡塔尔。南航供图

近日，一批由中国制造的卡塔尔世界杯吉祥物“拉伊卜”玩偶顺利飞往多哈，助力“中国元素”亮相绿茵球场。“我们近期保障了非常多的卡塔尔世界杯相关商品，主要以中国制造的小商品为主。”南航物流白云物流国际货站出港室党支部书记王富宏告诉记者，截至目前，南航物流顺利保障服装、摆件、贴纸、手拍器、喇叭、哨子等10余吨世界杯周边产品以及世界杯场馆LED屏幕，灯光设备等飞往卡塔尔。

事实上，早在世界杯开始前，关于“世界杯超过一半的周边产品来自义乌”的话题就广为流传，“义乌50天为世界杯赶工10万个足球”的新闻也迅速登上热搜。

据了解，今年以来，在义乌的世界杯生产商和经营者一直在和时间赛跑，除了确保产量外，这些货物顺利走向国际市场，物流运输也是重要一环。“今年整体来看，我们商家的客群主要集中在巴西、墨西哥、西班牙、法国等国家。”义乌一家制球厂的销售人员说。

记者从国铁集团获悉，当前，中欧班列正全力保持常态化开行、规模化运营，保障全球供应链产业链稳定。

以中欧班列（义乌）为例，从起点浙江义乌到终点西班牙首都马德里，途经8个国家，最快只需14天运达，比海运缩短近一半时间。自开行以来，至今已有9年时间，成为亚欧贸易货运大通道。同时，通过义乌持续布局的海外仓，已从“站到站”服务升级到国内到国外的“门到门”服务。

义乌到马德里中欧班列全程13052公里，贯穿新丝绸之路经济带，成为目前世界上里程最长的中欧班列。今年以来，中欧班列（义乌）开行1423列，同比增长19.7%。

除了陆上开行中欧班列，义乌今年还开通了“世界杯海运专线”，运往卡塔尔的足球、串旗等体育产品大部分经由宁波港和上海港出发，而从义乌运到这两个港口的货物很多则通过海铁联运的方式，先由班列运至港口。发挥“铁+港+船+企”优势，商品运输时效提高了10%至20%，助力世界杯周边产品迅速运往卡塔尔，让“中国制造”闪耀卡塔尔。

“目前订单大部分已经发出，运输时效得以保障，整体的销量比去年增加了30%左右。”销售足球、喇叭等产品的商家陈小姐说。

据王富宏介绍，针对激增的世界杯周边商品，南航物流推出“预审优装”服务，开通专属绿色收运机口，提前审查、快速入仓、精准衔接，提升货物检查和收运效率，优化货物装载方案，用“精、细、严、优、快”的服务标准，为客户提供“一站式”服务，确保航空运输运行平稳、顺畅、安全。

(责编：赵竹青、吕骞)

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