人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

“世界杯上的中国元素”系列报道

“海陆空”齐发力 助力“中国制造”亮相世界杯

人民网记者 乔雪峰
2022年11月29日17:01 | 来源：人民网
小字号

当前，卡塔尔世界杯激战正酣，虽然中国队没能进入世界杯，但是在这场足球“盛宴”里，小到街头零食，大到体育馆建筑，几乎世界杯的每一个角落都存在着“中国元素”，“中国制造”在世界杯上成为引人注目的焦点。

世界杯周边产品打包完毕，准备运往卡塔尔。南航供图

近日，一批由中国制造的卡塔尔世界杯吉祥物“拉伊卜”玩偶顺利飞往多哈，助力“中国元素”亮相绿茵球场。“我们近期保障了非常多的卡塔尔世界杯相关商品，主要以中国制造的小商品为主。”南航物流白云物流国际货站出港室党支部书记王富宏告诉记者，截至目前，南航物流顺利保障服装、摆件、贴纸、手拍器、喇叭、哨子等10余吨世界杯周边产品以及世界杯场馆LED屏幕，灯光设备等飞往卡塔尔。

事实上，早在世界杯开始前，关于“世界杯超过一半的周边产品来自义乌”的话题就广为流传，“义乌50天为世界杯赶工10万个足球”的新闻也迅速登上热搜。

据了解，今年以来，在义乌的世界杯生产商和经营者一直在和时间赛跑，除了确保产量外，这些货物顺利走向国际市场，物流运输也是重要一环。“今年整体来看，我们商家的客群主要集中在巴西、墨西哥、西班牙、法国等国家。”义乌一家制球厂的销售人员说。

记者从国铁集团获悉，当前，中欧班列正全力保持常态化开行、规模化运营，保障全球供应链产业链稳定。

以中欧班列（义乌）为例，从起点浙江义乌到终点西班牙首都马德里，途经8个国家，最快只需14天运达，比海运缩短近一半时间。自开行以来，至今已有9年时间，成为亚欧贸易货运大通道。同时，通过义乌持续布局的海外仓，已从“站到站”服务升级到国内到国外的“门到门”服务。

义乌到马德里中欧班列全程13052公里，贯穿新丝绸之路经济带，成为目前世界上里程最长的中欧班列。今年以来，中欧班列（义乌）开行1423列，同比增长19.7%。

除了陆上开行中欧班列，义乌今年还开通了“世界杯海运专线”，运往卡塔尔的足球、串旗等体育产品大部分经由宁波港和上海港出发，而从义乌运到这两个港口的货物很多则通过海铁联运的方式，先由班列运至港口。发挥“铁+港+船+企”优势，商品运输时效提高了10%至20%，助力世界杯周边产品迅速运往卡塔尔，让“中国制造”闪耀卡塔尔。

“目前订单大部分已经发出，运输时效得以保障，整体的销量比去年增加了30%左右。”销售足球、喇叭等产品的商家陈小姐说。

据王富宏介绍，针对激增的世界杯周边商品，南航物流推出“预审优装”服务，开通专属绿色收运机口，提前审查、快速入仓、精准衔接，提升货物检查和收运效率，优化货物装载方案，用“精、细、严、优、快”的服务标准，为客户提供“一站式”服务，确保航空运输运行平稳、顺畅、安全。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“海陆空”齐发力 助力“中国制造”亮相世界杯
　　当前，卡塔尔世界杯激战正酣，虽然中国队没能进入世界杯，但是在这场足球“盛宴”里，小到街头零食，大到体育馆建筑，几乎世界杯的每一个角落都存在着“中国元素”，“中国制造”在世界杯上成为引人注目的焦点。 世界杯周边产品打包完毕，准备运往卡塔尔。…
农业农村部组织全国大型农产品批发市场与河南蔬菜产地对接
　　人民网北京11月29日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，针对河南多地出现蔬菜滞销卖难情况，农业农村部组织中国农产品市场协会等，启动了全国部分大型农产品批发市场与河南滞销蔬菜产地的专项对接行动。据初步统计，11月22—28日，各批发市场累计对接采购河南滞销蔬菜4677吨。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部