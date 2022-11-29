人民网北京11月29日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，针对河南多地出现蔬菜滞销卖难情况，农业农村部组织中国农产品市场协会等，启动了全国部分大型农产品批发市场与河南滞销蔬菜产地的专项对接行动。据初步统计，11月22—28日，各批发市场累计对接采购河南滞销蔬菜4677吨。

其中，北京新发地农产品批发市场对接采购来自汝州、滑县等地区的娃娃菜、白菜、菜花等330吨；河南商丘农产品批发市场对接采购来自商丘、开封、驻马店等地区的青辣椒、芹菜、大蒜、大葱、韭菜、山药、菌菇等1432吨；江苏凌家塘农产品批发市场对接采购郑州、安阳、郸城等地区的茄子、西芹、甘蓝、胡萝卜、白菜等185吨；苏州南环桥农产品批发市场对接采购来自开封、邓州、通许、新野、夏邑、南阳等地区的白菜、胡萝卜、娃娃菜、芹菜、有机花菜、山芋、山药等966吨；陕西西安欣绿农产品批发市场对接采购来自南阳、安阳、郑州等地区的白菜、大葱、豆王、红萝卜、西芹、娃娃菜等931吨；湖北武汉白沙洲农产品批发市场对接采购来自郑州、洛阳等地区的胡萝卜、西芹、娃娃菜等329吨；浙江良渚蔬菜批发市场、浙江嘉兴蔬菜批发市场、河南周口黄淮农产品批发市场等也积极对接采购。

农业农村部相关负责人表示，下一步，农业农村部将继续通过大型农批市场对接行动积极促进各地滞销蔬菜上市，同时加强对全国农产品市场特别是蔬菜等鲜活农产品产销情况的监测调度，指导各地深入开展农产品产销对接活动，通过设立“菜篮子”产品产销对接问题受理热线（电话：010-59199459，受理范围：农产品滞销卖难问题）等提高产销对接效率，通过扶持产地冷藏保鲜设施加快白菜、萝卜等耐储蔬菜冬储进度，持续推进全国农产品产销衔接、均衡上市、平稳运行。

(责编：王仁宏、吕骞)

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