人民网北京12月7日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，按照国务院联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。

(责编：王连香、高雷)

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