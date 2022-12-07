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即日起，乘火车不再查验48小时核酸阴性证明

2022年12月07日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京12月7日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，按照国务院联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。

(责编：王连香、高雷)
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