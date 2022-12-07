人民网北京12月7日电 （记者申佳平）近日，中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2022年）》（以下简称《白皮书》）显示，中美欧形成全球数字经济发展的三极格局。2021年，中国数字经济规模为7.1万亿美元，位居全球第二。

《白皮书》指出，当前数字经济已成为各国应对疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择，各国加速数字经济发展战略政策出台与落地实施，进一步推动数字经济发展。整体来说，全球数字经济战略动向呈现以下四方面特点：

一是数字经济发展战略层级不断提升，诸多领域政策以顶层设计的形式陆续出台；

二是数字经济发展战略焦点更加集中，数字技术、数据要素、融合发展等成为战略重点；

三是数字经济发展战略加快落地，各国以多部门协作机制、发布指南与路线图等方式推动数字经济实施见效；

四是数字经济发展战略主体日渐丰富，除发达国家外，新兴经济体也在加快相关战略布局。

《白皮书》指出，数字经济为全球经济复苏提供重要支撑。2021年，测算的47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比名义增长15.6%，占GDP比重为45.0%。产业数字化仍是数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为85%，其中，第三产业数字化引领行业转型发展，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为8.6%、24.3%和45.3%。

同时，发达国家数字经济领先优势明显。2021年，从规模看，发达国家数字经济规模达到27.6万亿美元，占47个国家总量的72.5%。从占比看，发达国家数字经济占GDP比重为55.7%，远超发展中国家29.8%的水平。从增速看，发展中国家数字经济同比名义增长22.3%，高于同期发达国家数字经济增速9.1个百分点。

《白皮书》显示，中美欧形成全球数字经济发展的三极格局。其中，美国数字经济规模稳居全球第一，在数字企业全球竞争力、数字技术研发实力上遥遥领先。中国数字经济实现跨越式发展，拥有全球最大的数字市场，数据资源领先全球，数字产业创新活跃，积极建设数字中国。欧盟成为全球数字经济“第三极”，凭借其在数字治理上的领先，确立了与中美两强优势互补、不可或缺的第三极地位。

从规模看，2021年美国数字经济蝉联世界第一，规模达15.3万亿美元，中国位居第二，规模为7.1万亿美元。从占比看，德国、英国、美国数字经济占GDP比重均超过65%。从增速看，全球主要国家数字经济高速增长，挪威数字经济同比增长34.4%，位居全球第一。

(责编：申佳平、高雷)

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