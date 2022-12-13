人民网记者 乔雪峰

“不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。”

“非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业。”

……

12月7日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布了《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（以下简称“新十条”），提出了一系列优化疫情防控的举措，对进一步优化核酸检测、保障社会正常运转和基本医疗服务等十个方面进行了明确优化。

被疫情压抑了的出行情绪，在“新十条”发布实施后逐步爆发。据多个平台数据显示，消息发布后，机票、火车票的瞬时搜索量暴涨，出发时间是春运期间的机票搜索量达到疫情前水平。

科学精准做好疫情防控工作

我国交通运输部门出台多项举措

随着“新十条”优化防控措施的发布，我国有关部门和各地政府纷纷响应国家号召，均出台了一系列的优化疫情防控的具体措施，持续整治层层加码、一刀切等问题，保障公路、铁路、民航等交通运输行业逐步有序恢复，客运量稳步回升。

“新十条”优化防控措施的发布当天，交通运输部作出积极回应，修订印发了《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》，进一步优化调整客运场站和交通运输工具疫情防控措施。

主要修订内容包括：结合高风险区划定新要求，取消了暂停高风险区内的客运场站运营及出入高风险区的客运服务等要求；删除了对跨区域出行人员查验核酸检测阴性证明、健康码和“落地检”有关要求；取消了道路客运乘客信息登记要求；取消了控制低风险区客运场站聚集度和交通运输工具载客率有关要求，明确具备条件的情况下引导乘客分散候车、分散就坐；优化了应对突发疫情的应急预案、应急处置有关要求；优化了城市轨道交通消毒清洁频次要求；细化了防疫宣传有关内容。

我国铁路部门也表示，按照国务院联防联控协调机制防控政策要求，自即日起，购票、乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码，各项进京防控措施调整时间另行通知。

12月8日，交通运输部印发《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作的通知》（以下简称《通知》），提出优化核酸检测查验措施、保障运输服务有序、确保交通物流畅通、强化从业人员防护、维护正常生产工作秩序五项举措，要求相关单位更加科学精准做好新冠肺炎疫情防控涉交通运输工作。

《通知》明确，对通过道路水路客运、公交、出租车（网约车）跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码，配合属地联防联控机制取消落地检。不得随意暂停或者限制非高风险区客运服务，配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”，不得随意限制车船通行。不得以疫情防控为由擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场和邮政快递分拨中心，严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。

8日，根据《通知》，交通运输部还及时修订形成了《公路服务区和收费站新冠肺炎疫情防控工作指南》（第九版）（简称《指南》）并印发各地实施。

《指南》修订的内容主要包括：简化了进入服务区综合楼的查验规定，取消了查验核酸阴性证明和健康码；取消了服务区“落地检”服务，保留了必要的核酸采样点或抗原检测点；细化了服务区和收费站的风险区域划分范围，确保站区正常运转；增加推动公路防疫检查点应撤尽撤工作，拆除影响行车安全的防疫检查设施，确保公路交通网络畅通。

优化调整交通运输疫情防控措施

多地迅速行动取消公路防疫检查点

河北全省范围内620个干线公路防疫检查点全部取消，广西壮族自治区613个公路防疫检查站点全部撤离……

12月7日，“新十条”发布后，河北、广西、浙江等地交通运输部门迅速行动，优化调整交通运输疫情防控措施。

12月8日，河北省物流保通保畅工作领导小组办公室召开工作调度会，要求各地迅速拆除所有车辆查验、核酸检测和交通管控等相关设施，全面恢复公路正常通行；对易拥堵路段、易发生事故路段，采取增设交安设施、加强道路管养等方式，持续巩固保通保畅成果。截至当日14时，河北全省范围内620个干线公路防疫检查点全部取消。

广西抓严抓细抓实各项防控措施，撤销全区高速公路出口、国省干线公路防疫检查站点。截至12月8日10时，广西613个公路防疫检查站点全部撤离。广西将把交通物流一线从业人员纳入“白名单”管理，督促指导重点客货运枢纽场站、干线公路、干线航道、通航建筑物、公路（水上）服务区等管理单位和港口、运输企业，优化完善防疫应急预案和处置措施，确保生产工作秩序正常。

数据显示，12月8日，全国高速公路总流量为2432万辆，环比7日增加149万辆，增长6.52%。其中，客车流量1674万辆，环比7日增加128万辆，增长8.25%；货车流量758万辆，环比7日增加21万辆，增长2.89%。

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，12月11日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1123.1万吨；全国高速公路货车通行666.83万辆，监测港口完成货物吞吐量3537.9万吨；民航保障货运航班594班，邮政快递揽收量约4.41亿件，投递量约3.88亿件。

有序恢复列车开行

铁路客流呈现明显回升态势

12月7日起，按照首都严格进京管理联防联控协调机制防控政策要求，铁路部门不再对进返京人员执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施，取消了购票环节进返京的限制。12月9日，在北京西站、北京南站，有不少跨省通勤旅客乘坐火车复工或返乡。

来自天津的旅客王女士表示，使用铁路12306手机APP购票时，也没有了弹窗提示信息，可以直接进入购票界面。

国铁集团相关负责人表示，铁路部门在认真贯彻疫情防控“新十条”措施、停止查验旅客核酸证明及健康码的同时，主动适应客流变化，有序恢复列车开行。12月8日，开行旅客列车4609列、发送旅客290万人，分别较7日增加141列、26万人。9日，计划开行旅客列车5023列，预计发送旅客350万人。12306网站售票量持续增加，铁路客流呈现明显回升态势。

该负责人告诉记者，各地铁路部门根据旅客出行需求，迅速出台了恢复旅客列车开行计划。

根据近期客流调查数据，中国铁路北京局集团有限公司动态调整运力，精准实施“一日一图”方案，依照学生客流的实际情况，先后安排恢复开行北京至赤峰、太原、西安、威海、南昌等方向的直通高铁列车9对，重联开行北京至哈尔滨、大连北、青岛、武汉、襄阳东、大同等方向的直通高铁列车10对，全面满足学生旅客出行的购票需求。

12月9日起，中国铁路上海局集团公司计划增加沪宁、宁安、杭黄、川渝、中原、湖南湖北等多个方向旅客列车，周末启用高峰运行图。12月8日，该集团公司管内长三角地区发送旅客72.5万人，创12月以来旅客单日发送量新高。

12月9日起，中国铁路南宁局集团公司计划恢复开行43列南宁至柳州、桂林、广州，柳州、桂林、梧州至北海、百色等热门方向旅客列车。

12月9日起，中国铁路南昌局集团公司恢复江西、福建地区前往广深、西南等方向11列旅客列车开行。

我国民航业逐渐复苏

近期航班呈现阶梯式上涨趋势

自“新十条”发布以来，随着国内疫情防控政策不断优化调整，我国民航市场正在逐渐复苏。目前，北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等重要的民航机场航班取消率降低，有效的航班座位供给不断增加，12月11日离港旅客量达到十一假期后的高峰。

记者从华北空管局获悉，北京首都国际机场、大兴国际机场近日航班呈现阶梯式上涨趋势。12月9日，两机场航班日架次较前期增长63%，12月10日较前期增长100%，12月11日较前期增长169%，预计两机场航班日架次将于近期达到2019年历史同期日架次的70%。

据飞常准民航看板数据显示，12月11日国内航班量已破7000班次以上，12月12日航班量继续保持上涨。12日国内航线预计执行客运航班量超7000班次，为7421班次，环比上周同期增长93%，已恢复至2019年单日同期6成以上水平。

此外，除了近期旺盛的出行需求，春运机票的预订量也大幅增加。在各大平台上，自12月7日以来，春运期间的机票预订量大幅增长，热门目的地TOP10为哈尔滨、三亚、成都、海口、上海、长春、深圳、沈阳、北京、昆明。

据去哪儿大数据研究院副院长郭乐春分析，近期春运机票预订量增长，反映出大家回家过年的朴素愿望，潜在需求是存在的。但需求端也展现出结构化特点：一部分人即使加强防护也要出行，一部分人则更谨慎。

郭乐春进一步表示，从供给侧来看，目前，计划内航班数量是疫情前的九成，疫情防控措施优化后，航司、机场恢复运力也需要一段时间。预计2023年春运机票预订量将达到近三年峰值，接近疫情前的八成。

(责编：孙红丽、吕骞)

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