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共促能源转型发展 中国油企与沙特能源企业再签炼油化工合作协议

2022年12月12日19:02 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，日前，中国石化与沙特阿美就福建古雷二期项目签署了合作框架协议，二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。

同时，中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，该项目将与延布炼厂实现协同优化。

中国石化股份公司总裁喻宝才表示，此次合作是在既有合作基础上取得的新进展，展现了各方的互信和互认，也坚定了共同应对能源转型的信心。

据介绍，上述项目提到的“延布炼厂”是中国石化与沙特国家石油公司合资设立，总投资额超过80亿美元。作为我国在沙特最大的投资项目，延布炼厂今年1至11月净利润超14亿美元，经营效益创历史最好水平。

“2012年，我们获得了延布炼厂37.5%的股东权益，以及紧急情况下的特别提货权。在相关技术支持下，2015年以来，延布炼厂最大加工能力提高到43万桶/天，截至2021年累计加工原油1.34亿吨，生产汽油2952万吨、柴油7995万吨。”中国石化有关负责人表示。

(责编：王震、吕骞)
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