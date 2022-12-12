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中央网信办整治应用程序乱象 “剑指”搜索、下载、使用各环节

2022年12月12日17:57 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者申佳平）据中国网信网消息，为规范移动互联网应用程序信息服务管理，深入治理APP、小程序、快应用等应用程序乱象，进一步压实应用程序分发平台主体责任，促进行业健康有序发展，中央网信办开展“清朗·移动互联网应用程序领域乱象整治”专项行动。

据了解，在搜索查找环节，专项行动重点打击“山寨APP”。严厉打击各类假冒APP以相似标志、图片、文字以假乱真，欺骗用户访问下载、违规收集个人信息、传播不良有害信息。从严查处各类小程序违法收取用户预付款，欺诈消费者、卷钱跑路。从严整治虚假排名。从严惩处应用程序提供者为获得更好的排名或者推荐位，刷虚假下载量和好评，诱导用户下载。坚决打击应用程序分发平台弄虚作假，为应用程序作虚假排名推荐。

同时，全面净化页面呈现。集中整治应用程序利用暗示词汇、衣着暴露的图片或引人联想的标题等不良信息，诱导用户点击下载。全面清理应用商店首页首屏、搜索推荐等重要页面呈现低俗、软色情等违法不良信息。严格规范备案要求。重点打击未经备案提供应用程序分发服务的行为。对通过浏览器以链接或二维码等方式提供下载服务的，须按照《移动互联网应用程序信息服务管理规定》进行备案。

在下载安装环节，专项行动要求集中整治强制、捆绑下载安装。重点治理应用程序关闭、退出等按钮失灵，未经用户同意自动下载安装的行为。严厉打击通过默认勾选标记，误导用户点击下载安装捆绑软件的行为。坚决惩处应用程序“挂羊头卖狗肉”规避监管。从严查处应用程序提供者上架版本与实际运营版本不一致，通过内嵌非法软件或违规马甲包等开展涉黄涉赌等违法行为。严厉打击以赚钱为诱饵诱导用户下载。重点治理应用程序分发平台恶意推广赚钱类应用程序，套路用户，利用流量变现获利。坚决打击各类应用程序以赚钱为幌子欺骗用户下载使用，设置多种提现障碍。

在运行使用环节，专项行动将整治以下三方面内容。

一是集中治理弹窗问题。全面整治各类应用程序弹窗多且难屏蔽的问题。重点整治弹窗页面设置虚假关闭、跳转按钮，利用引人误解的内容欺骗、误导、诱导用户点击或自行跳转至其他链接。从严整治频繁弹窗、强制分享等侵害用户合法权益的行为。

二是严格规范功能设置。从严查处应用程序恶意隐藏相关功能的行为，如设置透明图标、不显示下载或运行记录等。从严整治应用程序设置卸载障碍、强制自动续费等严重侵害用户权益的行为。

三是严厉打击诱导充值。坚决打击部分应用程序恶意借虚假免费试用、特惠活动或异性聊天等诱导用户付费。从严惩处应用程序诱导未成年人充值消费。

(责编：申佳平、吕骞)
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