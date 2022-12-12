人民网北京12月12日电 （记者杜燕飞）中国海油集团能源经济研究院日前发布的《中国海洋能源发展报告2022》（以下简称《报告》）预计，2022年中国海洋油气产量再创新高，海洋石油将贡献全年中国石油增产量一半以上。

2022年，受油气价格大幅攀升带动，全球海洋油气投资大幅增长。《报告》显示，今年全球海洋油气勘探开发投资有望达到1672.8亿美元，同比增长21.3%，占油气总投资的33.2%，其中，深水、超深水投资显著增长。分区域看，亚洲和中东是投资最高的区域，中国表现亮眼。2022年，全球海上钻井工作量中，近40%来自中国海域。

今年也是中国海洋油气勘探开发取得重大突破的一年。《报告》指出，2022年，中国海洋油气获得勘探新发现7个，成功评价宝岛21-1等20个含油气构造，年内计划投产7个新建产能项目。

《报告》预计，2022年中国海洋石油产量达5862万吨，同比增长6.9%，增产量占全国石油增产量一半以上，渤海和南海东部是海洋石油上产的主要区域；海洋天然气产量达216亿立方米，同比增长8.6%，约占全国天然气产量增量的13%。

展望明年，中国海洋石油产量有望突破6000万吨大关，继续保持中国石油生产增量的领军地位；海洋天然气产量有望突破230亿立方米。

值得一提的是，在应对气候变化进程中，可再生能源获得更大发展空间，海洋能源在这方面同样潜力可观。海上风能正成为海洋国家发展可再生能源的重要支撑。

《报告》预计，截至2022年末，全球海上风电并网装机规模达到6850万千瓦，同比增长26%，约占全球可再生能源发电装机总量的2%，未来该比例将稳步提升。同期，中国海上风电累计并网装机容量预计达到3250万千瓦，几乎占全球一半。国内海上风电产业呈现集聚发展特点，初步形成了环渤海、长三角、珠三角等产业集群。

《报告》预计，在中国推动可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展的进程中，海上风能在沿海省份的发电量占比有望从目前的2%提升至2050年的近20%。

(责编：王震、吕骞)

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