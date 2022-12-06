人民网记者 王震

11月，A股上市公司相关方被立案调查数量攀升。

据东方财富Choice数据显示，11月1日-11月30日，A股22上市家公司收到来自证监会的立案告知书，数量创年内新高。记者梳理发现，众多上市公司及其实控人、高管成为调查对象，信息披露违规成为监管“重灾区”。

在22家被立案的A股上市公司中，15家上市公司涉嫌信披违规，2家上市公司涉嫌短线交易，2家上市公司涉嫌内幕交易，1家上市公司涉嫌操纵证券市场。此外，有3家上市公司未按规定履行要约收购义务等事项(为同一控股股东被调查)。

监管密集行动释放了什么信号？在中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中关村国睿金融与产业发展研究会会长程凤朝看来，“证券法规定国务院证券监督管理机构依法对全国证券市场实行集中统一监督管理，基本工作目标都是维护资本市场的公平、公开、公正、有效，维护投资者的合法权益和促进资本市场健康发展。证券法对信息披露进行了专章规定，可见其重视程度，加强信息披露、打击违法违规披露，就是保护投资者利益，维护资本市场公开、公平、秩序的基本职责。”

从官方表态来看，近年来证监会对于上市公司信息披露、内幕交易、财务造假等方面的监管持续趋严。证监会近日印发的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022—2025）》，也再次点明了对于上市公司不法行为的从严态度。

今年11月21日，证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上表示，在提高上市公司质量方面，证监会强化上市公司信息披露和公司治理监管，大股东、董监高等“关键少数”公众公司的意识明显增强。

信息披露违规为何成为“重灾区”？11月数据显示，上市公司被立案调查，涉嫌信息披露违规占比接近七成。对此，程凤朝认为有两方面原因：一方面是理念问题，“一些已经上市的公司还没有充分、正确认识到，上市伊始公司就已经实现了从私人公司向公众公司转变，已经不是个人或者部分人的‘私人财产’”；另一方面，作为上市辅导的中介机构尽职不够，没有为公司认真剖析上市的利与弊和责任义务。

“简而言之，监管最大的意义和影响就是树立公众对资本市场的信心！”程凤朝表示，持续强化监管、维护公众利益，对提高上市公司质量、促进证券市场健康发展具有重要意义。下一步监管的重心，一是要客观公正，维护政策的稳定性、持续性；二是加大对已出台政策的宣贯力度，让广大上市公司学习掌握并提高履职效能；三是加大对中介机构的监督检查，使其归位尽职，切实起到护城河的作用。

(责编：王震、高雷)

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