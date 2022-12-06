人民网记者 王震

木棉花开、鸿翔海丝。广州市南沙区明珠湾横沥岛尖东侧，国际金融论坛（IFF）永久会址恰似迎风绽放的木棉花，寄意着融汇四海，汇聚着湾区之心。

12月2日-4日，国际金融论坛（IFF）2022全球年会在广州以线上会议的方式举行。本届论坛年会以“世界大变局：共生与重构”为主题，聚焦全球金融与发展，把脉新时期机遇与形势，为应对全球性经济挑战，贡献智慧、凝聚共识。

呼吁开放合作，携手应对全球经济下行压力

年会上发布的《IFF2022年全球金融与发展报告》指出，2022年全球经济增长受多重因素的冲击而显著放缓。IFF学术委员、武汉大学经济与管理学院院长宋敏教授介绍，全球性的通胀、仍然存在的疫情和地缘政治不稳定是影响全球经济的三个主要因素。

报告预测，2023年全球经济增仍将继续疲软，全球金融状况的收紧将限制许多发展中国家复苏的步伐。加强开放和务实的合作，携手应对当前全球经济面临的多重挑战，成为与会嘉宾的共识。

“适时调整疫情防控政策以减轻其对经济的影响将是保障及平衡经济复苏的关键。”国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃呼吁政府通过财政政策支持困难家庭、加强社会保障体系建设，刺激消费、推动经济增长。

“各国必须适应并维持世界多极化的稳定，减少各方之间的摩擦。”新加坡国务资政兼社会统筹部部长尚达曼认为，应以更开放的全球性眼光，充分利用包括国际金融机构在内的多边机构展开合作应对事关各国共同利益的重大挑战。

国际金融论坛（IFF）大会主席周小川表示，不久前闭幕的党的二十大再一次向世界阐明了“中国开放的大门只会越开越大”的决心和“不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济”的愿望。IFF将立足南沙、协同港澳、面向世界，进一步发挥好国际对话交流平台的作用。

聚焦全球经济，变局之下“危”中有“机”

与会嘉宾指出，在全球经济的大变局之中，宏观政策、全球分工、产业链条也在发生变化，这也孕育着未来经济“破茧成蝶”的机遇，所谓“危”中有“机”。

——新兴经济体仍然面临机遇

“从长期来看，新兴经济体仍然面临着机遇，数字经济就是一个非常有前景的亮点。”IFF的副理事长兼全球中心主任、国际货币基金组织原秘书长林建海认为，数字货币、数字经济这些领域蕴涵着巨大潜力，可以很好地加以利用从而大幅推动经济的增长。此外，加大在环保领域的投入，将催生出全新的工业市场、全新的就业市场、全新的培训需求，对于年轻人来说至关重要。

“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，正成为当今世界重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球经济格局的关键力量。”中国互联网金融协会会长李东荣指出，面对全球数字经济浪潮的到来，金融业应着力做好三方面工作：一是要加快金融业数字化转型；二是提升服务数字经济能力；三是做好数字金融风险防控。

——全球气候投融资潜力巨大

当前，气候变化已经被看待成是世界上最重要的挑战之一，碳中和、碳达峰已经成为全球共识，气候投融资的潜力正在被更多人看见。

“机遇也是明显的。联合国提出可持续发展的2030目标，以及未来更长期目标，只有通过绿色转型能够实现。”IFF学术委员、亚洲开发银行前首席气候变化专家吕学都表示，亚太区发展大量的可再生能源，会带动整个区域的产业发展，中国的光伏产业就是最好的榜样。

中诚信集团首席执行官、北京绿色金融协会副会长马险峰说，不管是房地产还是其他各行各业，在开展气候投融资方面都有良好的基础。“截止到今年9月，中国绿色贷款余额已经达到21万亿元。无论从发行人、监管政策、绿色金融标准还是绿色金融市场规模方面来看，开展气候投融资有非常好的基础。”

把脉世界经济，看好中国为全球复苏提供强大动能

多位与会嘉宾认为，发展仍是解决一切问题的基础和关键。中国是世界上最大的发展中国家，在全球经济形势复杂严峻背景下，中国经济复苏强于预期，将为全球经济复苏提供强大动能。

“中国应加快市场化的改革，来实现中长期可持续的高质量发展。”国际金融论坛（IFF）联合主席、联合国大会主席理事会主席韩升洙表示，中国应该持续发挥作用，构建更加开放、稳定、透明的贸易体系。同时，在全球应对气候变化的过程中，中国已经提交了最新的减排承诺，实施一系列对抗气候变化的政策。

面对百年未有之大变局，坚持开放、扩大内需、促进消费是拉动中国经济增长、实现高质量发展的重要引擎。

“金融是经济的血脉，近年来南沙发挥重大平台优势，开放优势和政策优势，大力推进金融领域创新发展，湾区金融业对外开放试验窗口建设成效显著。”广州南沙区人民政府区长吴扬说。

今年，中国国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，赋予南沙“立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台”的新定位。作为本届论坛年会的举办地，广州南沙区高端金融业平台正在加快集聚，金融开放已经走在全国前列。

汇丰银行大中华区前首席经济学家屈宏斌表示，尽管受全球疫情影响，但今年中国出口远超预期，成为支撑整体经济、收入增长的重要支柱。但同时，当前全球面临通胀风险，明年中国出口可能会遇到下行压力，因此要更高效去协调防疫和经济恢复，补齐内需缺口。

“要更多关注基本公共服务均等化。”在全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦看来，如今的居民个人消费支出已由过去的衣食住行，转变为教育、医疗、社会保障等，消费增长越来越多地和消费结构升级有关。基本公共服务均等化如没有跟上时代步伐，将在实际上限制这部分的消费。

在连续3日的国际金融论坛（IFF）2022全球年会上，各国政企专家齐聚一堂，三十余场活动聚焦全球金融，共话经济发展。

此刻，在粤港澳大湾区世界级城市群一角，一朵木棉花正轻盈开放，见证着中国迎接世界的大门越开越大，中国与世界的关系越连越密。

(责编：王震、高雷)

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