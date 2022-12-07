国内成品油价格年内再次下调 业内：短期内原油价格波动将加大
“油价又跌了，这次跌幅还蛮大的，加满一箱油可以省不少钱呢。”得知油价再次下调的消息后，北京市民刘先生连忙开车到加油站给自家汽车加油。
国家发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自12月5日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低440元和425元。全国平均来看，92号汽油下调0.35元，95号汽油下调0.37元，0号柴油下调0.36元。
今年油价调整呈现“13涨9跌1搁浅”格局。数据来源：国家发展改革委网站
记者梳理发现，本次油价下调是年内第9次下调，幅度创今年下半年以来最大降幅，部分地区92号汽油重回7元区间。据测算，以油箱容量为50升的家用轿车为例，车主加满一箱92号汽油将少花17.5元。
据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（11月21日—12月2日）国际油价大幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降8.39%。
“本轮计价周期内，限价政策或较为灵活，一定程度上缓解了投资者对供应收紧的担忧，导致油价承压。经济扩展预期放缓，需求忧虑继续升温，原油价格一度震荡走低。”金联创成品油分析师王延婷在接受人民网记者采访时表示。
记者梳理，由于市场担忧世界经济增长放缓拖累需求，纽约原油期货主力合约价格从今年6月的每桶超过120美元到目前每桶跌破80美元，伦敦布伦特原油期货价格也呈现相似走势。
数据显示，国际油价连续两日大跌。截至12月6日收盘，纽约商品交易所2023年1月交货的轻质原油期货价格收于每桶74.25美元，跌幅为3.48%，跌至去年12月底以来最低水平；2023年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶79.35美元，跌幅为4.03%。
国家发改委价格监测中心预计，综合来看，全球原油供应仍然较为脆弱，不确定因素较多，各方博弈将导致市场价格波动加大，短期内油价可能震荡加剧。
附：各地92号汽油最高零售价
海南海口：92号汽油9.08元/升
西藏拉萨：92号汽油8.84元/公升
云南昆明：92号汽油8.12元/升
贵州贵阳：92号汽油8.1元/升
四川成都：92号汽油8.06元/升
重庆：92号汽油8.03元/升
广西南宁：92号汽油8.02元/升
黑龙江哈尔滨：92号汽油8元/升
广东广州：92号汽油7.99元/升
湖北武汉：92号汽油7,98元/升
河南郑州；92号汽油7.98元/升
北京：92号汽油7.97元/升
河北石家庄：92号汽油7.96元/升
甘肃兰州：92号汽油7.97元/升
山东济南：92号汽油7.95元/升
天津：92号汽油7.96元/升
辽宁沈阳：92号汽油7.94元/升
江苏南京：92号汽油7.94元/升
浙江杭州：92号汽油7.94元/升
吉林长春：92号汽油7.93元/升
青海西宁：92号汽油7.93元/升
上海：92号汽油7.93元/升
福建福州：92号汽油7.93元/升
江西南昌：92号汽油7.93元/升
安徽合肥：92号汽油7.92元/升
湖南长沙：92号汽油7.92元/升
山西太原：92号汽油7.92元/升
内蒙古呼和浩特：92号汽油7.9元/升
宁夏银川：92号汽油7.87元/升
陕西西安：92号汽油7.85元/升
新疆乌鲁木齐：92号汽油7.69元/升
备注：数据来源于各省市发改委网站，汽油价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加，西藏汽油价格按照每公升计算。
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