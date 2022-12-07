人民网北京12月7日电 （记者栗翘楚）近日，经黄埔海关所属增城海关监管放行后，一列载满空调的列车，从广州增城西站出发开往老挝首都万象。

关员监管验放中老班列货物。濮宣摄

“通过中老铁路，大湾区的家电、工业制成品等拥有了更顺畅的出口渠道，运输时效更加快捷。而且跨境运输的低成本、快速度，为中老铁路沿线产业带来了新的发展机遇，也让企业有了更多选择。” 广州市综合交通枢纽有限公司国际班列业务负责人说。

2021年12月3日，中老铁路正式通车，自中欧班列后，又一条“钢铁驼队”向南行进。据了解，中老铁路开通以来，增城西站中老班列已经基本实现“周班”开行，发运状况稳定良好。据统计，今年前11个月，增城西站已累计发运中老班列32列，共计1072个标箱，总货值2994万美元，总货重9370吨。

12月2日，记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，截至12月2日，中老铁路开通运营满一年，累计发送旅客850万人次、货物1120万吨，运输安全保持稳定。中老铁路已成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路，不仅为两国人民带来巨大福祉，也为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。

12月1日，一批搭乘中老铁路（万象—成都）进口的木薯淀粉，经过海关关员现场查验后，快速完成全部清关手续，进入国内市场。

据了解，自2021年12月4日成都青白江国际铁路港首趟中老班列开行以来，青白江海关已累计监管中老铁路101列，运送货物2.9万吨、货值1.1亿元。

“之前公司进口的木薯淀粉大多通过陆运和海运，加之海运受天气等原因影响，耗时较长。现在中老铁路稳定开行，让我们有了更加高效的物流选择。”米仓供应链集团负责人介绍。

中国国家铁路集团有限公司相关负责人介绍，中老铁路在中国和东盟间构建起一条便捷国际物流大通道，运输时间和物流成本大幅压缩，运输需求十分旺盛。中老铁路跨境货物列车由开通初期的日均2列增加到目前的日均12列，跨境货物已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡等共建“一带一路”国家，货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种。此外，中老铁路单月货运量、跨境货运量等指标屡创新高，目前较开通首月分别增长约3.5倍、4倍，发送跨境货物累计超过190万吨。

12月3日，一列装载湖南冰糖橙、挖掘机、农机等商品的班列缓缓驶出怀化国际陆港，经中老铁路向老挝驶去。据长沙海关统计，中老铁路开通一年来，湖南累计开行中老班列28列、运送进出口货物1440标箱，货值超过6.5亿元。

“今年7月，我们制定《关于促进怀化国际陆港建设的18项措施》，支持湖南省以西向发展的门户枢纽怀化市为集结中心，通过中老铁路等与东盟国家经贸往来更加密切。推广‘提前申报’‘铁路快通’‘运抵直装’等改革，建立中老班列进出口货物‘即报、即查、即放’机制。做好RCEP原产地规则和关税减让政策培训，为企业经中老班列出口的冰糖橙、日用百货等产品及时出具RCEP等原产地证书，提升产品的市场竞争力。”长沙海关相关负责人说。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经