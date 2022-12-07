人民网北京12月7日电 （记者王震）海关总署7日公布数据显示，今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元，扩大42.8%。

按美元计价，前11个月我国进出口总值5.78万亿美元，增长5.9%。其中，出口3.29万亿美元，增长9.1%；进口2.49万亿美元，增长2%；贸易顺差8020.4亿美元，扩大39%。

一般贸易进出口两位数增长。前11个月，我国一般贸易进出口24.47万亿元，增长12.4%，占我外贸总值的63.8%，比去年同期提升2.2个百分点。其中，出口13.91万亿元，增长17.2%；进口10.56万亿元，增长6.7%。同期，加工贸易进出口7.74万亿元，增长1.3%，占20.2%。其中，出口4.93万亿元，增长3%；进口2.81万亿元，下降1.7%。此外，我国以保税物流方式进出口4.77万亿元，增长8.4%。其中，出口1.84万亿元，增长12.3%；进口2.93万亿元，增长6.1%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长。前11个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为5.89万亿元，增长15.5%，占我外贸总值的15.4%。其中，对东盟出口3.42万亿元，增长22.2%；自东盟进口2.47万亿元，增长7.4%；对东盟贸易顺差9541.4亿元，扩大90.4%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为5.17万亿元，增长7%，占13.5%。其中，对欧盟出口3.44万亿元，增长14.3%；自欧盟进口1.73万亿元，下降5%；对欧盟贸易顺差1.71万亿元，扩大44%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为4.62万亿元，增长4.8%，占12%。其中，对美国出口3.55万亿元，增长5.8%；自美国进口1.07万亿元，增长1.8%；对美贸易顺差2.48万亿元，扩大7.6%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为2.22万亿元，增长4.7%，占5.8%。其中，对韩国出口9913.9亿元，增长14.7%；自韩国进口1.23万亿元，下降2.1%；对韩贸易逆差2350.5亿元，收窄39.5%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口12.54万亿元，增长20.4%。其中，出口7.13万亿元，增长21%；进口5.41万亿元，增长19.7%。

民营企业进出口快速增长。前11个月，民营企业进出口19.41万亿元，增长13.6%，占我外贸总值的50.6%，比去年同期提升2.2个百分点。其中，出口13.22万亿元，增长18.1%，占出口总值的60.6%；进口6.19万亿元，增长5.1%，占进口总值的37.5%。同期，外商投资企业进出口12.7万亿元，下降0.1%，占我外贸总值的33.1%。其中，出口6.87万亿元，增长2.4%；进口5.83万亿元，下降2.8%。国有企业进出口6.15万亿元，增长14.1%，占我外贸总值的16%。其中，出口1.72万亿元，增长9%；进口4.43万亿元，增长16.2%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前11个月，我国出口机电产品12.47万亿元，增长8.4%，占出口总值的57.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.45万亿元，下降1.8%；手机8574.2亿元，增长4.2%；汽车3637.6亿元，增长79.3%。同期，出口劳动密集型产品3.91万亿元，增长9.9%，占17.9%。其中，服装及衣着附件1.07万亿元，增长7.2%；纺织品9058.3亿元，增长7%；塑料制品6521.2亿元，增长13.4%。此外，出口钢材6194.8万吨，增加0.4%；成品油4600.5万吨，减少19.4%；肥料2241.5万吨，减少28.4%。

铁矿砂进口量价齐跌，原油、煤、天然气和大豆等进口量减价扬。前11个月，我国进口铁矿砂10.16亿吨，减少2.1%，进口均价（下同）每吨780.9元，下跌27.8%。同期，进口原油4.6亿吨，减少1.4%，每吨4817.1元，上涨50.3%；煤2.62亿吨，减少10.1%，每吨974.5元，上涨42.9%；天然气9900.6万吨，减少9.7%，每吨4189.1元，上涨51.2%；大豆8052.6万吨，减少8.1%，每吨4459.3元，上涨25.4%；初级形状的塑料2804.1万吨，减少10.4%，每吨1.23万元，上涨6.5%；成品油2312.4万吨，减少7.2%，每吨5064.3元，上涨28.5%。此外，进口未锻轧铜及铜材535.7万吨，增加8.5%，每吨6.18万元，上涨1.2%。同期，进口机电产品6.36万亿元，下降4.7%。其中，集成电路4985.1亿个，减少14.4%，价值2.52万亿元，增长0.6%；汽车（包括底盘）81.4万辆，减少7.4%，价值3277.7亿元，增长1.7%。

(责编：王震、高雷)

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