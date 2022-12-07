人民网北京12月7日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，凝聚共识、形成合力，更好推动基础设施REITs工作，国家发展改革委投资司组织召开促进基础设施REITs高质量发展视频工作会，会上提出“主动研究解决基础设施REITs推进过程中出现的各类问题，不能简单地将伴随新生事物产生的问题推给市场。”等内容。

省级发展改革委代表提出，地方基础设施REITs工作顺利推进主要得益于五方面因素。一是地方党委政府高度重视，领导高位统筹推进。二是及时发布支持政策，建立完善项目单位等有关方面的协调调度机制。三是全面摸底资产，建立试点项目库分类推进。四是发挥牵头协调作用，采取直接指导、协调主管部门、发起专班调度等方式解决项目问题，靠前做好项目服务。五是积极广泛宣传，发挥示范带动作用。

原始权益人代表提出，发行基础设施REITs要提高认识、做好准备。一是要从公司战略发展角度全面认识基础设施REITs对企业发展的重要作用。二是要紧扣服务实体经济的政策导向，选择社会效益良好、投资收益率稳定且运营管理水平较好的项目。三是要充分发挥主观能动性，妥善解决项目存在的各类问题，确保符合基础设施REITs发行的基本条件。

金融机构代表提出，资产筛选阶段，金融机构既要考虑资产符合申报条件，又要兼顾原始权益人的经济利益。项目培育阶段，要认真核查资产权属、投资管理手续、资产可转让性等基本条件，充分论证业务逻辑合理性和项目经营稳定性。项目申报阶段，要坚持实事求是，规范细致准备申报材料并认真提出问题反馈意见，尽快使项目达到推荐标准。

咨询评估机构代表提出，基础设施REITs项目申报必须做好申报材料准备。一是要确保申报材料满足958号文和格式文本的基本要求。二是要确保基础资产符合宏观政策、投资管理合规性、项目可转让性等要求。三是要合理论证项目收益稳定性。四是原始权益人、基金管理人等有关方面需要齐心协力，共同做好项目申报工作。

国家发展改革委投资司相关负责同志介绍了今年以来国家发展改革委基础设施REITs主要工作，从推进工作规范化、扁平化、标准化提出了下一步提高申报推荐效率的工作考虑。同时，针对会前征集的项目推进共性问题和工作建议，包括保障性租赁住房发行要求、不同类型资产是否可装入同一REITs、回收资金具体用途、投资管理手续缺失处理、项目重组时限、可扩募资产规模认定、单个资产收益率要求、专业机构报告出具等，逐一作出回应。

同时，国家发展改革委投资司相关负责同志强调，基础设施REITs工作要做到“六个必须坚持”。

一是必须坚持人民至上，严把资产质量关，努力做到基础设施资产经济属性和公共属性的有机统一。

二是必须坚持自信自立，在产品设计和关键问题处理上不偏信、不盲从，深刻理解中国国情。

三是必须坚持守正创新，要在聚焦服务国家重大战略、支持实体经济发展的基础上，围绕REITs基本理念，依法合规创造性地解决重点难点问题。

四是必须坚持问题导向，主动研究解决基础设施REITs推进过程中出现的各类问题，不能简单地将伴随新生事物产生的问题推给市场，要从解决每一个问题着手，共同呵护来之不易的良好开局。

五是必须坚持系统观念，发行基础设施REITs很多环节环环相扣、很多问题互相关联，要用系统化思维综合统筹研究，找出稳妥合规的解决方案。

六是必须坚持胸怀天下，要深刻认识基础设施REITs是贯彻新发展理念的重要抓手，充分发挥其对提升直接融资比重、防范债务风险、促进基础设施高质量发展、增加居民财产性收入等方面的重要作用，为构建新发展格局、促进高质量发展贡献力量。

(责编：申佳平、高雷)

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