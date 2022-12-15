人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，11月份，我国国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。

农业生产形势较好，粮食产量再创新高

秋粮再获丰收。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。全年粮食产量继续增加。全国粮食总产量达到13731亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，连续8年稳定在1.3万亿斤以上。谷物产量12665亿斤，增长0.1%。其中，小麦产量2754亿斤，增长0.6%；玉米产量5544亿斤，增长1.7%。豆类产量470亿斤，增长19.6%。粮食播种面积增加。全国粮食播种面积17.75亿亩，比上年增长0.6%，连续3年增加。豆类播种面积1.78亿亩，增长17.4%；其中，大豆播种面积1.54亿亩，增长21.7%。

工业生产持续增长，高技术制造业增长较快

1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长7.6%，制造业增长3.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。高技术制造业增加值同比增长8.0%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.5%；股份制企业增长4.9%，外商及港澳台商投资企业下降0.3%；私营企业增长3.2%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备等绿色智能产品产量同比分别增长100.5%、44.1%、22.2%。11月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.2%，环比下降0.31%。其中，采矿业增加值同比增长5.9%，制造业增长2.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降1.5%。11月份，制造业采购经理指数为48.0%。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768亿元，同比下降3.0%。

服务业生产放缓，现代服务业增势较好

1-11月份，全国服务业生产指数同比下降0.1%，1-10月份为增长0.1%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长11.0%、5.4%。11月份，全国服务业生产指数同比下降1.9%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长10.2%、7.3%，分别比上月加快1.0、0.9个百分点。1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长4.2%；其中卫生和社会工作，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业企业分别增长8.9%、8.2%、8.2%。11月份，服务业商务活动指数为45.1%；其中，邮政、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为53.1%。

市场销售略减，基本生活类商品销售和网上零售较快增长

1-11月份，社会消费品零售总额399190亿元，同比下降0.1%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额345853亿元，同比下降0.1%；乡村消费品零售额53337亿元，增长0.2%。按消费类型分，商品零售359406亿元，同比增长0.5%；餐饮收入39784亿元，下降5.4%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长8.5%、5.3%。全国网上零售额124585亿元，增长4.2%。其中，实物商品网上零售额108098亿元，增长6.4%；占社会消费品零售总额的比重为27.1%，比1-10月份提高0.9个百分点。11月份，社会消费品零售总额38615亿元，同比下降5.9%，环比增长0.15%。其中，商品零售34180亿元，同比下降5.6%；餐饮收入4435亿元，下降8.4%。

固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资较快增长

1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）520043亿元，同比增长5.3%。分领域看，基础设施投资同比增长8.9%，制造业投资增长9.3%，房地产开发投资下降9.8%。全国商品房销售面积121250万平方米，同比下降23.3%；商品房销售额118648亿元，下降26.6%。分产业看，第一产业投资同比增长0.7%，第二产业投资增长10.1%，第三产业投资增长3.2%。民间投资增长1.1%。高技术产业投资增长19.9%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.0%、13.2%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长28.3%、28.2%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、电子商务服务业、研发设计服务业投资分别增长26.1%、24.4%、21.2%。社会领域投资增长12.5%，其中卫生、教育投资分别增长29.3%、7.5%。11月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.87%。

货物进出口保持增长，贸易结构继续优化

1-11月份，货物进出口总额383369亿元，同比增长8.6%。其中，出口218335亿元，增长11.9%；进口165033亿元，增长4.6%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为63.8%，比上年同期提高2.2个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为50.6%，比上年同期提高2.2个百分点。机电产品出口同比增长8.4%，占出口总额的比重为57.1%。11月份，货物进出口总额37048亿元，同比增长0.1%。其中，出口20996亿元，增长0.9%；进口16052亿元，下降1.1%。进出口相抵，贸易顺差4943亿元。

就业形势基本稳定，城镇调查失业率略有上升

1-11月份，全国城镇调查失业率平均值为5.6%。11月份，全国城镇调查失业率为5.7%，比上月上升0.2个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.5%；外来户籍劳动力调查失业率为6.2%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为6.0%。16-24岁劳动力调查失业率为17.1%，比上月下降0.8个百分点；25-59岁劳动力调查失业率为5.0%，比上月上升0.3个百分点。31个大城市城镇调查失业率为6.7%。全国企业就业人员周平均工作时间为47.7小时。

居民消费价格同比涨幅回落，工业生产者价格同比下降

1-11月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.0%。11月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点；环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨3.0%，衣着价格上涨0.5%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格上涨1.5%，交通通信价格上涨2.9%，教育文化娱乐价格上涨1.3%，医疗保健价格上涨0.5%，其他用品及服务价格上涨2.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降21.2%，粮食价格上涨3.0%，鲜果价格上涨9.6%，猪肉价格上涨34.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月持平。

1-11月份，全国工业生产者出厂价格、工业生产者购进价格同比分别上涨4.6%、6.7%。11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降0.6%，环比持平。

国家统计局新闻发言人表示，总的来看，11月份国民经济顶住国内外多重超预期压力，保持恢复态势，总体运行在合理区间。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。下阶段，要坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，扎实落实稳经济各项政策措施，着力稳增长、稳就业、稳物价，着力激发市场活力，推动经济运行整体好转。

(责编：杨曦、吕骞)

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