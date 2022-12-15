人民网北京12月15日电 （王绍绍、实习生施懿芝）近日，工业和信息化部等四部门印发《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），瞄准“十四五”期间黄河流域工业绿色发展主要目标，聚焦调整产业结构布局、水资源集约化利用、能源消费低碳化转型、传统制造业绿色化提升、产业数字化升级等5个重点方面，提出14项具体任务。

中国人民大学环境学院副院长刘国华在接受人民网采访时介绍，《指导意见》内容丰富、逻辑严密，既有明确目标也有具体举措，是深入推进黄河流域工业绿色发展的行动指南，为黄河流域生态保护和高质量发展提供了重要遵循。

久久为功

生态保护和高质量发展两手抓

黄河流域是我国重要的生态屏障和重要的经济地带，在我国经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位。黄河保障了全国12%的人口、17%的耕地以及流域内50多座大中城市的供水安全，还承担了河北、天津、胶东半岛等地区的供水任务，是我国西北、华北地区的生命线。

但受地理条件等制约，黄河流域一直“体弱多病”。黄河流域生态脆弱区分布广、类型多，上游的高原冰川、草原草甸和三江源、祁连山，中游的黄土高原，下游的黄河三角洲等，都极易发生退化。沿黄各省区高效协同发展机制尚不完善，流域治理体系和治理能力现代化水平不高。

保护黄河是事关中华民族复兴和持续高质量发展的千秋大计。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》等一系列政策文件重点针对黄河流域生态环境脆弱和经济社会发展的矛盾、水资源短缺和开发利用的矛盾、产业布局粗放和可持续发展的矛盾等突出问题，按照黄河流域生态大保护，协同推进大治理，坚定走高质量发展之路的要求，持续推动由黄河源头至入海口的全域科学治理，支撑黄河流域生态保护与高质量发展重大战略的实施。

刘国华认为，《指导意见》与已出台的各规划方案有机衔接，为“十四五”乃至更长时期深入推进黄河流域工业绿色转型，实现黄河流域生态保护和高质量发展同步前行，制定了系统的实施路径。在目标上，《指导意见》也一脉相承，突出了黄河治理科学谋划的特点，为未来五年黄河流域工业绿色发展描绘出了美好的蓝图。到2025年，通过提高黄河流域工业绿色发展水平，使黄河流域产业结构和布局更加合理，传统制造业能耗、水耗、碳排放强度显著下降，绿色制造水平全面提升。刘国华表示，这些目标的顺利达成是确保黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略落地落实的重要体现。

立足实际

调整黄河流域工业绿色发展产业布局

黄河流域是我国重要的能源、化工、原材料和基础工业基地，以高污染、高耗水、高能耗的传统产业为主。刘国华表示，“三高”传统产业严重制约了黄河流域工业绿色发展，推动黄河流域工业绿色发展是一项艰巨的任务，需要立足实际、逐层突破、持续推进。

《指导意见》明确了黄河流域未来的产业布局和发展方向，坚决遏制黄河流域高污染、高耗水、高耗能产业项目盲目发展，构建适水型产业，大力发展战略性新兴产业和先进制造业。充分考虑黄河流域地区与产业分布特点，推动黄河干流沿线分散企业园区化建设、能源基地绿色化建设、工业产业集群化建设，利用能源消费低、资源消耗少、环境污染少的新能源、新材料、新装备带动新产业。

《指导意见》强调了各重点方向的技术引领和标准体系建设。在水资源集约化利用、能源消费低碳化转型、传统制造业绿色化提升方面，重点对海水和苦咸水淡化技术、新型绿色低碳材料技术、二氧化碳捕集与资源转化技术、清洁能源技术、大宗固废综合利用技术等关键技术进行攻关，努力提升重点行业技术装备规模化、绿色化、智能化水平。同时，要发挥水耗、能耗、碳排放等标准体系建设和应用的引领作用，鼓励各地结合实际建设工业绿色发展相关标准，推动黄河流域绿色工厂、绿色工业园区率先达标。

刘国华表示，《指导意见》提出通过打造一批节水龙头企业、能效领跑者企业、绿色制造标杆企业，以点带面推进节水低碳技术在黄河流域工业绿色发展中的应用，将对黄河流域产业新格局的形成具有很好的示范推动作用，对于加快黄河流域工业发展方式绿色转型，持续推进区域可持续发展，助力黄河流域生态保护和高质量发展也具有重要的实践意义。

数据共享

信息技术提升区域产业管理水平

科技革命带来数字化转型契机，数字化技术已经重塑交通、环境、行政等多个行业的发展动力和治理模式。《指导意见》强调，要将数字化智能化绿色化融合，深化生产制造过程的数字化应用，赋能绿色制造。依托国家“东数西算”工程，推进黄河流域新型信息基础设施绿色升级，降低数据中心、移动基站功耗。

《指导意见》提出，到2025年，新建大型数据库电能利用率降至1.3以下，积极创建国家绿色数据中心，建立数据共享机制，充分利用工业互联网、大数据、5G等信息技术提升黄河流域能源、资源、环境管理水平。

刘国华表示，将数字化、智能化与工业发展绿色化有机融合，赋能环境保护与产业升级，对推动黄河流域内工业企业节能增效、降碳减排的绿色发展，以及提升区域产业管理水平均有非常重要的作用。

(责编：孙红丽、吕骞)

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