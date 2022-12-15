人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年11月份，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比涨幅回落、二三线城市同比降势趋缓。

一线城市商品住宅销售价格环比降幅略扩，二三线城市环比降幅收窄或与上月相同

11月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有51个，比上月减少7个；二手住宅销售价格环比下降城市有62个，个数与上月相同。

11月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%，降幅比上月均扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅销售价格环比下降0.5%，降幅与上月相同。

一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比降势趋缓

11月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有51个和64个，个数均与上月相同。

11月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.5%和1.2%，涨幅比上月均回落0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅销售价格同比下降3.2%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.9%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格同比下降4.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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