人民网北京12月15日电 （记者申佳平）近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》（以下简称《规划纲要》），其中提出“巩固拓展与周边国家产业链供应链合作，共同维护国际产业链供应链稳定运行”等内容。

《规划纲要》指出，推进制造业补链强链。实施产业基础再造工程，健全产业基础支撑体系，加强产业技术标准体系建设。巩固拓展与周边国家产业链供应链合作，共同维护国际产业链供应链稳定运行。实施制造业供应链提升工程，构建制造业供应链生态体系。围绕重点行业产业链供应链关键原材料、技术、产品，增强供应链灵活性可靠性。

同时，保障事关国计民生的基础产业安全稳定运行。聚焦保障煤电油气运安全稳定运行，强化关键仪器设备、关键基础软件、大型工业软件、行业应用软件和工业控制系统、重要零部件的稳定供应，保证核心系统运行安全。保障居民基本生活必需品产业链安全，实现极端情况下群众基本生活不受大的影响。

(责编：申佳平、吕骞)

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