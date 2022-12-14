本报记者 廖睿灵

图为日前，顾客在山东省青州市一家超市选购蔬菜。

王继林摄（人民视觉）

国家统计局日前公布的数据显示，11月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点；环比由上月上涨0.1%转为下降0.2%。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.3%，降幅与上月相同。业内人士认为，今年以来，国内物价基本实现平稳运行，有效保障了人民生活需求。

CPI环比由涨转降

国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，11月份，受国内疫情、季节性因素及去年同期对比基数走高等共同影响，CPI环比由涨转降，同比涨幅回落。

食品价格变动是拉动CPI下降的重要因素。11月份，CPI环比由上月上涨0.1%转为下降0.2%。其中，食品价格由上月上涨0.1%转为下降0.8%，影响CPI下降约0.14个百分点。

“食品中，鲜菜因天气条件较好供应充足，价格下降8.3%，降幅比上月扩大3.8个百分点。”董莉娟说。同时，中央储备猪肉投放工作继续开展，生猪供给持续增加，猪肉价格由上涨转为下降0.7%；鲜果价格季节性上涨1.5%。

非食品价格继续持平。非食品中，国际油价变动影响国内汽油和柴油价格分别上涨2.1%和2.3%；冬装新款上市，服装价格上涨0.4%；受疫情影响，飞机票和宾馆住宿价格分别下降7.5%和2.9%。

据测算，在11月份1.6%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.3个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

PPI同比继续下降

11月份，PPI同比下降1.3%，环比上涨0.1%。董莉娟分析，受煤炭、石油、有色金属等行业价格上涨影响，PPI实现环比微涨；受去年同期对比基数较高影响，同比继续下降。

从环比看，PPI涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，生产资料价格由上月上涨0.1%转为持平；生活资料价格上涨0.1%，涨幅回落0.4个百分点。从具体行业看，由于煤炭保供力度加大，供给有所改善，煤炭开采和洗选业价格上涨0.9%，涨幅回落2.1个百分点。石油、有色金属等行业价格有所上涨。钢材需求整体仍偏弱，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.9%，降幅扩大1.5个百分点。

从同比看，PPI降幅与上月相同。生产资料价格下降2.3%，降幅比上月收窄0.2个百分点；生活资料价格上涨2%，涨幅回落0.2个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格下降的有15个，价格上涨的有25个。主要行业中，化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业价格降幅有所扩大；石油和天然气开采业、农副食品加工业、石油煤炭及其他燃料加工业价格涨幅有所回落。

“据测算，在11月份1.3%的PPI同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-1.2个百分点，新涨价影响约为-0.1个百分点。”董莉娟说。

再将时间轴拉长来看，今年以来，PPI同比由1月份的上涨9.1%转为11月份的下降1.3%。1—11月，PPI平均比去年同期上涨4.6%，低于去年全年8.1%的涨幅。业内人士分析，PPI同比涨幅的持续回落，有助于缓解中下游制造业企业的成本压力，从而更好地激发市场活力。

继续推进保供稳价

累计投放多批次中央猪肉储备；压紧压实“菜篮子”市长负责制；持续密切监测粮油肉蛋菜等商品生产流通和价格情况……今年以来，中国积极做好保供稳价工作，确保了物价整体保持在平稳区间。

接下来国内物价将怎么走？国家统计局新闻发言人付凌晖表示，下阶段，居民消费价格有望保持温和上涨态势。

中国人民银行日前发布的《2022年第三季度中国货币政策执行报告》指出，应高度重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化，不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对，保持物价水平基本稳定。

12月6日，中共中央政治局召开会议，分析研究2023年经济工作。会议强调，“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”“要统筹做好重要民生商品保供稳价和煤电油气运保障供应”。在商务部此前举行的新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，将继续加大对疫情较重地区的货源组织和调运力度，指导优化末端配送举措，全力做好群众生活物资保障供应。

央行报告称，展望未来，我国经济总供求大体平衡，货币政策保持稳健，产业链、供应链运转较为通畅，居民通胀预期平稳，具备保持物价水平基本稳定的有利条件。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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