人民网北京12月13日电 （记者申佳平）2022年12月13日0时起，“通信行程卡”服务正式下线。目前，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）、中国三大电信运营商均表示同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。

中国信通院表示，自“通信行程卡”上线应用以来，按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规有关规定，采取严格的技术和管理措施，依法依规保障个人信息安全。在提供行程卡服务过程中，中国信通院不存储用户个人行程数据，在此期间产生的运维数据滚动删除、销毁。根据国务院联防联控机制综合组有关要求，2022年12月13日0时起，“通信行程卡”服务正式下线，中国信通院已按照有关法律法规规定，同步删除了行程卡相关所有数据，切实保障个人信息安全。

中国三大电信运营商均表示，依据有关法律规定，自12月13日0时“通信行程卡”服务下线后，同步删除用户行程相关数据，依法保障个人信息安全。

2022年12月13日0时，“通信行程卡”服务正式下线。图为“通信行程卡”账号主体信息。

据了解，“通信行程卡”由中国信息通信研究院联合中国电信、中国移动、中国联通联合推出，于2020年3月6日正式上线。

目前，用户登录“通信行程卡”微信小程序，显示“该微信小程序已自主注销，功能无法使用”字样。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经