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前11月中国二手车累计交易量逾1461万辆

2022年12月13日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会消息，2022年1至11月，我国二手车累计交易量1461.15万辆，同比下降8.49%，累计交易金额为9755.73亿元。

2022年11月，全国二手车市场交易量127.84万辆，交易量环比下降5.43%，同比下降17.18%，交易金额为769.38亿元。

中国汽车流通协会分析指出，11月二手车市场受各地疫情多发以及气候等多方因素叠加影响，线下集客以及跨区域流通持续放缓，市场需求转弱，单月同比呈现两位数下降。

对于12月市场预期，中国汽车流通协会认为，随着天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会得到释放，二手车实现在大中型城市向三、四线城市和广大农村市场的梯次利用，大大降低了汽车消费门槛，也有效扩大了整个汽车消费的大盘。此外，共同富裕政策的推动和城市化进程的持续，县乡市场出行需求引发的购买力较前期会持续回升，也将成为后期市场的主要驱动力之一。

另外，国务院联防联控机制印发的《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，明确指出不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检，这无疑是对二手车市场恢复活力的重大利好，为促进车辆、人员的跨区域流通提供了极大便利。

(责编：王连香、吕骞)
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