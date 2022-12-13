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国家邮政局：快递业末端投递压力较大 多家物流公司开启“夜派”模式

2022年12月13日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月13日电（记者杨虞波罗）国家邮政局数据显示，12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。12月12日当天，全国邮政、快递企业共揽收邮（快）件4.53亿件，与2021年“双12”基本持平。进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰，特别自12月7日国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。

目前全国大部分地区堵点卡点已有效疏通，行业正在快速恢复有序运行。截至12月11日，全国关停邮政快递分拨中心已经清零，全国仅有北京等地400余个网点因涉疫处于关停状态，各地邮政管理部门正在积极推动解封。

快递业虽呈现持续复苏态势，但仍有部分地区存在着用户感知快递不快、发货较慢、派送不及时等问题，主要是前期一些地区由于疫情防控等原因，积累了大量线上订单，快递企业需要根据商家发货节奏进行揽收和处理。同时，受疫情影响，快递企业也存在一定的用工缺口，运力尚未完全恢复，造成末端派送压力较大。

当前，快递企业正在加快统筹全网资源，保障平稳渡过业务高峰。邮政、顺丰、京东物流等开启“夜派”模式，延长派件时长，以保障快件尽快送达。中通、圆通、申通、韵达、极兔、德邦等则通过成立旺季专项小组、设立帮扶基金、加强人员招聘、调配各方运力等方式，帮助基层网点恢复产能，保障寄递渠道通畅。

国家邮政局表示，业务旺季，广大快递员冒疫奔忙，工作负荷重、投递压力大，加之天气寒冷，室外作业十分辛苦，可能出现寄递服务时限延迟的情况，请广大用户给予更多的包容、理解和支持。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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