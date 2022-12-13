山东禹城：建设高标准农田 助力“吨半粮”创建
2022年12月13日16:51 | 来源：人民网
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近年来，山东禹城深入落实“藏粮于地、藏粮于技”举措，持续推进高标准农田建设，稳步提高农业综合生产能力，夯实“吨半粮”生产能力基础。
眼下，正是实施高标准农田建设的黄金期。禹城市形成了主管部门、建设单位、镇村三方合力，推进2022年度高标准农田项目建设。在禹兴街道东郭辛村，两条4米宽的路基刚刚完成了压实工作。看着施工现场热火朝天，不少村民也自发参与进来。
今年，禹城市高标准农田建设项目总投资1.56亿元，涉及7个镇街，耕地8万亩。为确保项目顺利实施，禹城市农业项目开发中心在工程管理上精心布局，定期召开会议，及时与施工单位沟通施工要求、质量管理、技术把控等细节，严把工程质量和推进时间。
数据显示，2021-2022年，禹城市高标准农田项目区小麦平均单产650公斤，玉米平均单产850公斤，比非项目区分别高出60公斤和45公斤，亩均总产1500公斤，提前达到“吨半粮”目标，不断提高粮食综合生产能力。
(责编：王震、吕骞)
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