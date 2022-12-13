人民网北京12月13日电 （记者王连香）据“中汽协会数据”公众号消息，2022年11月，我国新能源汽车继续保持快速增长，月度产销再创新高。

2022年11月，新能源汽车产销分别完成76.8万辆和78.6万辆，同比分别增长65.6%和72.3%，市场占有率达到33.8%。

2022年1至11月，新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达到25%。

2022年11月，在新能源汽车主要品种中，与上月相比，插电式混合动力汽车产销微降，其余两类产销呈不同程度增长；与上年同期相比，上述三大类继续保持快速增长。

2022年1至11月，在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。

(责编：王连香、吕骞)

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