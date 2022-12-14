2022年12月14日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况举行新闻发布会。中国网 郑亮摄

人民网北京12月14日电 （记者申佳平）当前，疫情防控的工作目标是保健康、防重症，当务之急是保障好群众的就医用药。12月14日，在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，工业和信息化部消费品工业司副司长周健就“如何解决部分地区买药难问题”进行回应。

“总体看，我国新冠治疗药物产能能够满足患者用药需求。随着近期患者人数增加，用药需求激增，部分地方、部分品种出现了紧缺。我们充分发挥新型举国体制的优势，千方百计推动企业迅速稳产达产，扩能扩产，加大重点药物市场供给，引导合理有序精准投放，努力缓解买药难的问题。”周健具体介绍，主要包括三个方面。

一是聚焦重点，全力以赴保障稳产达产。针对《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第九版）》《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》中提到的相关药物，工业和信息化部进一步加大了对这些生产企业的生产要素的保障，将有关生产企业和重点配套企业纳入白名单管理，确保生产供应稳定有序。派出驻企特派员，会同当地有关部门，保障重点药物的生产供应，及时帮助解决物流、用工、用水、用电、原材料采购等方面的困难，支持企业加班加点、争分夺秒，开足马力，迅速进入满负荷的生产状态。

二是多措并举，加快推进重点企业的扩能扩产。帮助企业“一药一策”制定增产扩能方案，通过技术改造、新建生产线和委托生产等方式，想方设法挖掘现有产能，进一步提高产品产量。指导企业科学改进生产工艺，提高生产效率。将解热镇痛药作为重点，坚持日调度、周报告，建立应急值班值守和快速响应机制，千方百计提高质量。

三是精准投放，确保重点人群用药需求。抢购与囤药，会导致真正需要药物的患者购药困难，面对当前大量需求，药品的精准投放是解决资源错配、避免药物浪费的关键。工业和信息化部指导各地有关方面制定工作方案，按照患者优先、精准投放的原则，优先保障医疗机构、养老院等重点场所药品供应。同时，组织大型网上药店开发患者线上购药平台，经实名认证，上传抗原检测证明等方式，可及时向患者配送药品。

“总之，我国医药工业基础坚实，相信在各方的共同努力下，相关药品的产能会很快得到释放，能够有效保障群众的用药需求。”周健说。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经