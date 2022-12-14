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银保监会：非高风险区营业网点不得无故停业 不得设置到岗率上限

2022年12月14日16:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者罗知之）今天，银保监会下发《关于切实贯彻落实疫情防控优化措施保障基础金融服务畅通有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，非高风险区营业网点不得无故停业，不得设置到岗率上限。

《通知》指出，要积极稳妥做好线下金融服务。要结合实际分类制定一线网点营业方案，在确保员工和客户安全的前提下，按照“能开尽开”原则，全力满足人民群众基础金融服务需求。非高风险区营业网点不得无故停业，不得设置到岗率上限。要严格落实体温检测、佩戴口罩等要求，做好室内场所、自助设备的通风消杀。要为老年人等易感人群开辟绿色通道，减少等候时长、降低感染几率。要强化重点领域金融支持，全力做好医疗卫生、物流保供、服务消费等行业的资金保障和金融服务工作。

《通知》强调，要大力推广使用线上金融服务。要积极引导客户通过手机银行、网上银行等“无接触”方式办理业务。畅通线上渠道，为客户提供7*24小时便捷、高效、稳定的金融服务。要结合疫情期间客户特殊需求，丰富创新线上业务品种，提升服务体验。要细化完善业务连续性预案，做好网络系统软、硬件的维护和备份，确保线上服务不间断。要保障客服热线和线上投诉渠道畅通，缩短线上人工服务转接等待时长，及时解决群众急难愁盼问题。

(责编：罗知之、吕骞)
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