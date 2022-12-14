2022年12月14日，国务院联防联控机制就医疗卫生服务和药品生产供应有关情况举行新闻发布会。中国网 郑亮摄

人民网北京12月14日电 （记者申佳平）“总体看，抗原检测试剂、疫苗、口罩等重点医疗物资产能是充足的，抗原检测试剂在一些地方出现了暂时性短缺，主要是因为前期市场需求较少，终端药店库存较低。随着产能不断释放，产量会迅速提升，能够满足群众的需要。”在12月14日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工业和信息化部消费品工业司副司长周健就重点医疗物资的生产调度情况作出介绍。

周健指出，工业和信息化部按照党中央、国务院决策部署，扎实做好医疗物资的生产供应保障工作，建立了重点企业生产调度机制，着力增加产能，稳定生产，统筹多方资源，不断增强医疗物资供应保障能力，以有效保障疫情防控需要。二十条优化措施和新十条措施出台后，工业和信息化部又进一步加强了对抗原检测试剂、疫苗和防护用品等重点医疗物资的生产调度。

第一，抗原检测试剂。我国是检测试剂生产大国，目前国家药监局已经批准42个新冠病毒抗原检测试剂产品，工业和信息化部已将所有抗原检测试剂生产企业纳入白名单，给予重点保障。每日调度生产供应情况，会同各地工信部门采取有力措施，帮助这些企业解决生产运行中存在的问题，做好生产要素保障。同时，指导企业做好关键原辅料的采购和储备，建立原材料多渠道供应机制，确保产业链、供应链稳定。

第二，新冠病毒疫苗。我国已经建成了全球最大规模的新冠疫苗生产线，年产能超过70亿剂，产量已经超过55亿剂，完全能够满足当前疫情防控形势的需要。当前，工业和信息化部将重点做好生产调度、强化质量管理，做好疫苗供应保障。

第三，口罩等防护用品。我国防护用品产业发展基础坚实，新冠疫情发生以来，口罩等防护用品产能迅速扩大，能够满足疫情防控需求。近期，针对N95口罩需求上升，工业和信息化部重点对N95口罩加强了生产调度，以保障防控需求。

(责编：申佳平、吕骞)

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