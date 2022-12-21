人民网记者 王震

今年以来，受国内外错综复杂因素影响，中国经济发展经历了很不寻常的过程。经过艰苦努力，我国经济及时扭转下滑势头，二季度实现正增长，三季度经济恢复明显好于二季度，10月份延续恢复态势。当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点。临近岁末年终，人民网推出“冲刺2022”系列报道，记录勇于负重承压、敢于冲刺在前的个人与集体，鼓励各地各部门持续奋斗，共同努力巩固经济回稳向上基础，力争实现最好结果。

“客人是条龙，不来要受穷！”12月7日上午，在义乌国际商贸城，张吉英接待了一批来自安徽的客户。最近一段时间，这里的客商明显增加了。

走进位于中意宁波生态园的领克汽车余姚工厂，各条生产线正“火力全开”，今年海外需求订单已经排到了明年2月份。

在重庆，建设工地也开始“热闹”起来了，复工的工人们正开足马力抢抓工期、赶进度，工程车辆往来穿梭。

在银川，12月11日，光伏新材料产业园、数智物流平台等90个重点产业项目集中签约，签约总金额503.3亿元。

随着疫情防控措施调整优化，进入12月，各地全面发力稳经济促发展，推进复工复产复市，确保今年“收好官”，明年“开好局”。一幅幅忙碌的场景，正在汇聚成冲刺全年目标的奋进画卷。

“心里有底，人流就是生意！”

在义乌做了十几年雨伞生意的张吉英告诉记者，一得知优化疫情防控措施的消息，就有客户买高铁票赶了过来。

“之前是看着订单生产，不敢囤货，现在胆子放开了。”目前，张吉英正在通过各种方式，与多年积累的近7000位潜在客户取得联系，欢迎他们回到义乌市场。

12月12日至14日，一场“主播采购集市”活动在义乌国际商贸城一区举行。受访者供图

随着疫情防控政策的不断优化，人员流动、商贸活动逐步恢复。进入12月，全国铁路民航、客流呈现回升态势。12月11日-14日，中国铁路上海局日均发送旅客突破100万人次，客流逐步恢复；来自东航的数据显示，12月12日，东航运输旅客近14万人次，相比月初增长近140%。

从“二十条”到“新十条”，疫情防控更科学、更自信。正常的生产生活秩序逐步恢复，也让企业发展信心一步步增强，让“流动的中国”逐步恢复活力。

这种“流动”并不止于国内。目前，江苏、浙江、四川、广东、福建、山东、吉林等全国多省市“出海抢单”动作不断。近期，外贸大省浙江开启“千团万企拓市场抢订单行动”，通过包机、拼机、航班等模式，将组织1万家企业赴境外参与经贸活动；在江苏，11月中旬，苏州市商务局就组织开展了赴日包机服务工作，拿下超过10亿元新订单。

抢时间、抢订单、抢机遇，越来越多的地方政府正在“动”起来。政府部门带头走出去，向企业释放更积极的信号，也让世界看到中国经济的强劲动力。

“时不我待，企业按下快进键”

随着疫情防控政策的逐步优化，复工复产开始进入“冲刺阶段”，各地工厂、企业在抓好疫情防控的前提下，开足马力抢生产、赶订单。

眼下，领克汽车余姚工厂正紧锣密鼓赶进度，车间要每天满负荷生产10个小时，确保车辆订单能够按时交付。

2022年“时间余额”告急。抢回了订单，工厂生产也按下“快进键”。

“‘二十条’发布后，我们最大的感受就是工厂的供应链顺畅了许多，生产在逐步恢复中。”该企业高级经理谭菲说。交通运输行业持续恢复向好，为企业的供应链稳定畅通，按时交付订单，提供了坚实的保障。

领克汽车余姚工厂内的生产车间。受访者供图

“无论是人员、材料还是机械等资源的调配都更加顺畅了，项目建设明显提速，开启了‘加速跑’模式。”这些新变化，让湖州市南浔区城投集团纪委书记吴新卫兴奋不已。12月11日上午，在南浔国际会展中心，一个180米超高层酒店已经初具雏形，这将是湖州市未来重要地标性建筑之一。

“大家干活热情高涨，肯定能如期完成。”吴新卫说。

在广东华浔品味装饰集团丹阳全屋定制工厂生产车间，生产设备高速运转，随着一旁工人在设备屏幕上简单操作，一块块板材便完成切割，之后经过封边、打孔等工序，便可以打包出库。

“四季度以来，订单迎来了爆发式增长。目前，已经排产到明年四月份。”工厂总经理曾利富告诉人民网财经，为做好常态化疫情防控，保证生产线正常运转，工厂严格执行防疫措施，成立疫情应对小组，全力做好防控各项措施。

“接下来，工厂将开足马力生产，全力冲刺年度目标，力争销售额比去年增长40%左右。”曾利富说。

“政策给力，奋力冲刺全年红”

冲刺2022，从中央到地方密集出台了一系列政策举措，加快恢复提振经济，坚定信心打好收官之战。

今年，我国实施历史上最大规模的增值税留底退税政策，力度空前，总规模约2.4万亿元，全年新增减税降费和退税缓税缓费预计超过4万亿元，以真金白银助企纾困发展；前11月，企业平均贷款利率为4.2%，较2019年全年下降了110个基点，处于有统计以来的最低点，有力支持了实体经济发展。

在安徽宿松县，政府部门推出一系列“硬核”举措，为当地企业提供“保姆式”的服务：网络直播“局长带岗”，建立劳动力信息库，组织创业培训，引进高端人才……

“我们是一家新企业，成立于2022年3月。政府经常主动上门送政策，平时反映的问题也总能很快得到解决。”安徽润和新纺有限公司负责人谈及企业落户宿松的发展，很是感慨。截至12月初，该企业累计纳税申报收入已突破2000万元，实现逆势成长。

安徽润和新纺有限公司生产车间。受访者供图

12月14日，在西部（重庆）科学城狮子口立交施工现场，成渝高速G匝道钢箱梁正有序吊装，横穿成渝高速公路的新建桥连续梁在浇筑混凝土……各种建设机械马达轰鸣，现场有160多人、30余台机械在同步作业。

尽快恢复社会正常运行、加快经济恢复提振，成为重庆当前最紧迫任务。各区县从招商引资、恢复生产、加快基建等方面着力，一大批助力提升产业核心竞争力的项目正加快建设。

重庆市13日召开经济工作座谈会特别强调要“全力稳企业强信心，积极落实支持市场主体发展等专项政策”“继续实施好援企稳岗促就业政策”。

在机遇面前主动出击，在困难面前迎难而上，在风险面前积极应对。站在新的更高历史起点上，争分夺秒、全力冲刺，必将推动我国经济行稳致远。

（方彭依梦、张丽玮、耿志超、宽容、穆国虎、高飞跃、彭少晗、周小平对此文有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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