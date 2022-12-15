本报记者 孔德晨

《促进个体工商户发展条例》施行当天，悦宾饭馆第三代经营者郭华获得了最新的《营业执照》和《食品生产经营许可证》。

受访者供图

个体工商户可直接向市场主体登记机关申请办理变更经营者、对个体工商户实施分型分类培育和精准帮扶、为个体工商户线上经营提供支持……今年11月起，新发布的《促进个体工商户发展条例》（以下简称《条例》）正式施行，多项新举措全方位服务个体工商户发展。从这些举措中，个体工商户们得到了怎样的便利？有什么样的期待？

可直接变更经营者——

“让饭馆几十年的历史得以延续”

11月1日下午，在北京市东城区政务服务中心，悦宾饭馆经营者郭华拿到了《条例》实施后全国首张直接变更经营者的个体工商户营业执照。“有了这张执照，饭馆几十年的历史又得以延续了。”郭华高兴地对记者说。

坐落于北京市东城区翠花胡同43号的悦宾饭馆，自1980年由郭培基、刘桂仙夫妇开办成为新中国第一家个体工商户至今，已经历42年的风雨。目前，悦宾饭馆由第三代经营者、郭培基的孙女郭华接手。从42年前的“北京市第一家个体餐馆”到如今的“全国首张”，悦宾饭馆见证了时代的发展，一张薄薄的营业执照也折射出个体工商户营商环境的变化。

“饭馆的经营者由我父亲郭鸿利变更为我自己，是我们父女俩多年的心愿。”郭华说，“但由于之前法规的限制，如果变更就需要注销使用多年的营业执照，悦宾饭馆的历史就要‘归零’。而新实施的《条例》允许直接变更经营者，让饭馆几十年的历史得以延续，这也有助于我们打造‘胡同里的老店’。”

作为中国产业链供应链的“毛细血管”和市场的“神经末梢”，个体工商户在稳增长、促就业、惠民生等方面发挥着重要作用。根据国家市场监管总局发布的数据，近10年来，全国新设个体工商户年均增速11.8%，截至2022年9月底，全国登记在册个体工商户1.11亿户，占到市场主体总量（1.64亿户）的2/3，带动就业近3亿人。

由于个体工商户财产权、经营权的特殊属性，长期以来，市场监管部门对变更经营者有着较为严格的限制。国家市场监管总局登记注册局个体私营经济发展处处长郭岳向记者介绍，《条例》调整了个体工商户变更经营者的方式，由原来“先注销、后成立”改为“直接申请办理变更登记”，便利了个体工商户经营权的转让，实现了个体工商户在成立时间、字号、档案和相关行政许可等方面的延续，有效降低了制度性交易成本，有利于个体工商户持续经营、更好发展。

新冠肺炎疫情出现以来，悦宾饭馆也曾停过业。而正因有了政策的支持和不断改进的服务，餐馆经营才得以及时恢复。“就拿我家来说，从最开始的申请登记表，到手写的营业执照、打印的正式营业执照，再到后来的电子营业执照，这次我又领到了变更经营者的新营业执照，我感觉政府的管理思路在改变，从监管到‘携管’，再到现在的扶持，追着给我们解决问题。”郭华说，“看到饭馆里客人多起来了，我就觉得心里踏实了。”

《条例》的出台，让郭华对未来更加充满信心。“《条例》提高了个体工商户的地位，我们也能像公司一样去参与竞标了，资金困难时，也可以向银行贷款。”郭华说，这就给个体工商户吃了一颗“定心丸”，“因为我们觉得国家是认可我们的，给了我们继续坚持下去的动力。”

实施分类分型培育——

“对我们的帮扶更加精准到位了”

个体工商户量大面广，情况复杂，利益诉求也多元化。1亿多个体工商户中既有小本经营、养家糊口的“小商户”，也有颇具规模、实力较强的“大个体”；既有默默无闻、执着坚守传统行业的饭馆超市，也有特色经营、积极开拓新兴领域的网店微商。而深圳隽霖号茶店老板崔嘉晋告诉记者，他的茶店有些不一样。

“除去茶叶的常规零售、批发，我们店主打对接客户精细化的需求，根据客户喜好定制特色茶叶。”崔嘉晋说，“此外，我们还注重茶文化的宣传。平时客人较少时，我会在店内架好摄像机，拍摄做茶视频，并配以讲解发在网络平台。”

疫情前，崔嘉晋的茶店生意十分火爆。“我自家有成立了几十年的源头茶厂，茶叶品质有保证，客户更青睐。”崔嘉晋介绍，他的客户群体以四五十岁的中年人士居多，这些人大多对茶文化、茶叶质量有一定了解，俗话说“懂行儿”，能分辨茶叶的好坏，也有自己的品位。“但是由于疫情的冲击，很多顾客不能到店里来，客流量明显减少，生意也冷清许多。”崔嘉晋告诉记者，他正扩展更加年轻的客户群体，通过改革传统茶叶存放方式等途径开发更贴合年轻人口味的茶品，“我想让茶文化在保留其源远流长的‘历史味儿’的同时更‘年轻’一些，让更多年轻人接触并爱上茶文化。”

崔嘉晋也注意到了新颁发的《条例》，对其中的第17条规定很感兴趣：“县级以上地方人民政府应当结合本行政区实际情况，根据个体工商户的行业类型、经营规模、经营特点等，对个体工商户实施分型分类培育和精准帮扶。”怎么个分类分型法？

国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿介绍，所谓“分型”，就是根据经营规模、营收水平等，将个体工商户大致分为“生存型”“成长型”和“发展型”3个类型，分别着眼于“活下来”“持续经营”和“发展壮大”3个目标，实施有针对性的培育。对盈利水平比较低、勉强维持经营状态的“生存型”个体工商户，可以通过困难救助、费用减免等方式尽量维持其正常经营。对经营稳定、有一定雇工规模的“成长型”个体工商户，可以注重金融支持、技能培训等，引导其规范经营、逐步扩大规模，增强抵御风险能力。对规模较大、收入可观的“发展型”个体工商户，积极引导他们在自愿基础上转型升级为企业，健全内部管理制度，实现更好发展。

“这说明政府对我们的帮扶更加精准到位了。”崔嘉晋认为，根据商户的发展水平和特点，采取个性化、差异化帮扶措施，能给予商户稳定发展的信心。“若是疫情前，我们店应该算是‘发展型’。但是现在，订单减少，客户消费也明显有一定的降级，顶多算是‘成长型’吧。不过，有了新的政策支持，我对未来有信心。”崔嘉晋说。

实现线上线下一体化经营——

“我们心里感觉暖暖的”

“一号链接刷新了，快去拍哦！主播身上同款，好看又好穿！”这天，结束了一晚上的直播带货，张思颖有些疲惫，但又很兴奋：“自从我自己做模特，开直播卖货以来，我的女装店生意大有起色。这不，今晚又卖出了几十单。”

张思颖在湖南株洲，有着一家专做女装批发和零售的小店。“以前以批发为主，我从厂家拿货，卖给下级零售店。”张思颖说，“疫情出现以来，日流水从以前的几万块降低了三成，我就想法儿走条新路子。”

经营困难，原先店里的模特也辞职了，没有模特穿版，张思颖就自己上阵。她为做模特减重十几斤，精心拍摄每件衣服，起初发在她个人的微信号，渐渐地，张思颖的女装在圈内小有名气，她就转战短视频平台，开启了直播带货之路。

近年来，网络直播、微商电商、新媒体等新个体经济发展迅速，已占到个体工商户总量的近三成，降低了创业就业成本，进一步促进了个体工商户的发展壮大。“直播带货这条路不好走，一开始我也老是碰壁：没有流量怎么办？被抄袭版样怎么办？这些问题都需要我们自己去摸索。”张思颖说，“我们一直都期待能出台相关政策，为大家提供更加明确的指导。”

新实施的《条例》明确指出，国家引导和支持个体工商户加快数字化发展、实现线上线下一体化经营，尤其对平台经营者提出了要求：平台经营者应当在入驻条件、服务规则、收费标准等方面为个体工商户线上经营提供支持，不得利用服务协议、平台规则、数据算法、技术等手段，对平台内个体工商户进行不合理限制、附加不合理条件或者收取不合理费用。

国家市场监管总局有关负责人向记者介绍，微商电商、网络直播等“新个体经济”降低了创业就业成本，带动了多样化的自主就业、分时就业。“这更好地发挥了个体技能优势，成为个体经营者融入经济网络的功能节点。”

“现在，有国家政策的支持，我们心里感觉暖暖的。”张思颖说，“过去这段日子虽然艰难，但未来充满希望。”

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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