中汽协：11月我国汽车出口保持较高水平
2022年12月14日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，我国汽车出口保持较高水平。
11月，汽车企业出口32.9万辆，环比下降2.5%，同比增长64.8%；1至11月，汽车企业出口278.5万辆，同比增长55.3%。
11月，乘用车出口27.6万辆，环比下降1%，同比增长62.2%；1至11月，乘用车出口225.1万辆，同比增长57.8%。
11月，商用车出口5.3万辆，环比下降9.5%，同比增长79.7%；1至11月，商用车出口53.3万辆，同比增长45.7%。
11月，新能源汽车出口9.5万辆，环比下降13.2%，同比增长1.5倍；1至11月，新能源汽车出口59.3万辆，同比增长1倍。
(责编：王连香、吕骞)
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