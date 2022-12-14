人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

中汽协：11月我国汽车出口保持较高水平

2022年12月14日17:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月14日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，我国汽车出口保持较高水平。

11月，汽车企业出口32.9万辆，环比下降2.5%，同比增长64.8%；1至11月，汽车企业出口278.5万辆，同比增长55.3%。

11月，乘用车出口27.6万辆，环比下降1%，同比增长62.2%；1至11月，乘用车出口225.1万辆，同比增长57.8%。

11月，商用车出口5.3万辆，环比下降9.5%，同比增长79.7%；1至11月，商用车出口53.3万辆，同比增长45.7%。

11月，新能源汽车出口9.5万辆，环比下降13.2%，同比增长1.5倍；1至11月，新能源汽车出口59.3万辆，同比增长1倍。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中汽协：11月我国汽车出口保持较高水平
　　人民网北京12月14日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，我国汽车出口保持较高水平。 11月，汽车企业出口32.9万辆，环比下降2.5%，同比增长64.8%；1至11月，汽车企业出口278.5万辆，同比增长55.3%。…
推进黄河流域工业绿色发展怎么做？专家：从褐色经济向绿色经济转型升级
　　人民网北京12月14日电 （王绍绍、实习生施懿芝）近日，工业和信息化部等四部门联合印发了《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），为新时代黄河流域工业绿色发展提供了行动指南。 北京理工大学管理与经济学院院长王兆华在接受人民网采访时介绍，黄河流域是我国生态脆弱区分布最广、脆弱生态类型最多、生态脆弱性表现最明显的流域之一。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部