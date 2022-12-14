人民网北京12月14日电（记者杨虞波罗）据中国气象局消息，今天起，新一轮强冷空气开始影响新疆，15-17日影响我国大部地区，期间相继降温4-8℃，部分地区降温超过10℃；西北地区、东北地区南部、华北及其以南大部地区先后有4-6级偏北风，阵风可达7-9级。中央气象台发布寒潮蓝色预警。

冷空气过后，全国大部最低气温将创今年入冬新低。预计18日早晨最低气温0℃线将南压至广西北部、广东中北部一带，江南东部、华南、云南等地部分地区日最低气温或接近历史同期极值。此外，16-18日，东部和南部海区先后有7-8级、阵风9-10级大风。

气象专家提醒，强冷空气将自西向东影响我国大部地区气温将创今年入冬新低，建议公众做好防寒保暖，大风天气期间外出需远离广告牌和户外临时搭建物等危险区域。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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