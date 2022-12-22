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第一届中国区域品牌博览会将于明年5月举办

2022年12月22日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者许维娜）品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是增进民生福祉，提高人民生活品质的重要途径。

近年来，我国持续加强对品牌建设工作的顶层设计，鼓励各地围绕特色资源、优势产业，打造竞争力强、美誉度高的区域品牌。记者获悉，广东省开平市明年5月将举办第一届中国区域品牌博览会。

中国发展改革报社党委书记、社长徐强表示，组织区域品牌博览会活动是推动地方特色品牌创建的重要举措，将有利于集中展示区域品牌发展新产品、新成果、新亮点，加强各地区域品牌沟通协作，营造品牌消费良好氛围，有效拉动市场消费需求，促进消费向绿色、健康、安全发展。

开平市委书记余中华表示，开平市将在原有品牌建设、质量建设的基础上，以品牌建设尤其是行政区品牌建设作为下一步工作的重要抓手，推动开平经济社会高质量发展。希望借助侨乡历史人文优势以及世界文化遗产、赤坎华侨古镇重大项目的影响力和号召力，加快推进“优游”合作步伐，不断扩大“朋友圈”，推动国内外区域品牌在开平的集聚和交流互鉴。期待借助海外华侨华人力量，促进中国区域品牌和产品走向世界。

广东省第三产业研究会会长李冠霖表示，品牌建设是高端服务环节，区域品牌是品牌建设的重要内容，广东省第三产业研究会作为服务经济研究的高端智库，将发挥品牌研究力量以及桥梁作用，共同做好第一届中国区域品牌博览会的筹备工作，把博览会办成既“高大上”，又接地气，还能连通世界并让各地积极参与、踊跃参加的盛会。

记者了解到，此前，开平市已在行政区品牌建设方面做出了许多新探索，也收获了许多新成效，为此次博览会的举办奠定了良好基础。

开平市相关负责人表示，接下来，开平市将在主办方的指导和支持下，在协办方的协助下，全力抓好具体组织实施工作，做好宣传推广、会展场馆布置、区域品牌招商、考察交流等一系列筹备和服务工作，力争办出一届有特色、高水平、令人难忘的盛会，为明年的中国品牌日活动增光添彩。

(责编：申佳平、高雷)
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