原标题：稀土让羽绒服自带“热循环”

◎本报记者 张景阳 通讯员 李宝乐 李 璐

近日，安踏炽热科技羽绒服系列搭载来自稀土研究院天津分院的稀土热返技术全面上市。该系列羽绒服印花里布由稀土红外蓄热剂为原料制备。

众所周知，人体热传递的途径包括蒸发、热传导、热对流和热辐射。其中，热辐射占人体热能传递量的40%—60%，是人体热量最主要的流失途径。在制备保暖衣物时，通常会选择减少人体与环境的热传导，进而达到保持体温、抵御寒冷的目的。

通过科学验证，34摄氏度时人体皮肤的热辐射主要分布在7—14微米的远红外波段。稀土红外蓄热剂中的稀土纳米粒子可以吸收人体辐射出的远红外线，并以94%的发射率高效发射回人体皮肤表面，面料与人体形成热循环效应，防止热量流失，利用热返科技，提高保暖性，锁住热量，抵御寒冷。

天津包钢稀土研究院稀土纺织材料研发中心主任时文婧介绍，以稀土红外蓄热剂为原料制备羽绒服的印花里布，其辐照温升达国家纺织品辐照温升标准的2.5倍。

随着国内消费理念的不断变革与材料制备方法、织造技术、纺织品后整理技术的不断发展，具有多功能性的纺织产品越来越受到消费者的欢迎，纺织产品由单一功能向多功能复合化转变已成为必然趋势。稀土元素具有丰富的电子层结构和优异的光学特性，是工业生产中必不可少的“维生素”。这次炽热系列羽绒服产品的面世也打开了稀土在纺织品领域应用的新篇章。

本版图片由视觉中国提供

(责编：罗知之、陈键)

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