人民网北京12月22日电 （黄盛）今年以来，国务院国资委不断加快推进“一张网、一平台”建设，逐步做到央企在统一的采购电子网络和商务平台开展采购业务，实现采购交易管理的电子化；全面实施电子招标，依托平台统一信息发布、流程操作、采购价格管理、专家库管理和服务评价，切实做到业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯。

国务院国资委数据显示，央企集中采购各项关键核心指标持续攀升，集中采购率、公开采购率、上网采购率和电子招标率达到88%、90%、80%和80%。与此同时，央企全面加强供应商管理，有效降低企业经营成本，提升采购产品和服务质量，2021年全年节约采购成本超过5400亿元，供应商动态考评率和质量管控覆盖率达到97%和98%。

据业内人士介绍，央企全面贯彻国资委关于加快推进国有企业数字化转型工作的要求，落实国资委持续推动采购管理对标提升活动的部署，按照现代供应链管理理念，开展了大量的供应链数字化创新和现代采购管理实践。

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）以“信易佳”电子保函平台助力完善央企电子采购平台生态，打通央企数字化采购的“最后一公里”。在此基础上，针对供应链上下游小微企业的资金占压难题，中投保携手央企电子采购平台推出便捷高效的电子保函产品服务，助力加快电子采购平台金融服务建设，完善数字供应链体系。促进数字经济和实体经济深度融合，努力打造央企信用担保与现代金融科技相结合的示范平台。在各方面共同努力下，累计为在央企电子采购平台参加招投标的中小微企业出具电子保函近10000笔，为他们减少保证金占压超21亿元。

中投咨询有限公司（以下简称“中投咨询”）是国投集团公司控股的专业咨询机构，其承担运营的“国投集团电子采购平台”与“信易佳”电子保函平台实现系统对接，出具了全国央企首单电子投标保函，既为中小微企业缓解了资金压力，提升了用户体验，也使自身从保函验真、保证金收退的繁琐工作中解放出来，提高了工作效率，通过合作打通了招标采购全流程电子化的“最后一公里”。

招商局集团投资建设了全流程电子招标采购交易平台，并在2019年10月搭建金融专区，在招投标环节引入电子投标担保，与中投保等金融机构合作上线电子投标担保产品，利用保函“小成本、大保障”的优势，减轻投标单位的资金压力，提升投标效率，降低交易成本。同时，招商局集团招投标中心与中投保的合作，有效推进了传统线下保证金形式向全流程线上电子保函的转变，中投保已为投标人成功开立电子投标保函7000余笔，实现电子投标保函替代现金保证金达16.90亿元。

华润集团控股企业华润守正招标有限公司（以下简称“华润守正”）打造的电子招标采购平台，为华润集团各业态提供全流程电子化招标、非招和电子商城采购等供应链服务。中投保与华润守正协同发展，布局上线电子投标保函增值服务，减少投标人投标保证金资金占用，为产业链上的中小微企业纾困解难。据华润守正相关负责人介绍，随着公司采购业务的开展和电子投标保函的推广应用，保函替代率会逐步上升，电子投标保函替代率可达到20%—30%，预计每年可为投标人解决投标保证金资金占用10—20亿元人民币。同时，华润守正将持续深化与中投保开展业务合作，加快推进电子履约、预付款保函等业务，加快建设全流程线上化的采购供应链金融服务平台，全面提升线上服务能力和效率。

业内人士对此表示，随着央企加速打造现代采购管理体系，电子保函成为应运而生的新经济形态，加速保证金形式从现金向保函转变的进程，可有效解决了效率、成本、安全等诸多交易环节“痛点”问题，对促进采购过程监管、构建供应链信用体系、规范招投标市场等方面发挥出一定作用；建议央企接下来加快推广电子保函在招投标领域的应用，深化央国企及公共交易平台的合作对接，促进金融科技与产业链深度融合，围绕市场需求不断丰富业务场景，致力为市场主体提供更加高效便利的金融服务，助力实体经济降本增效。

(责编：申佳平、高雷)

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