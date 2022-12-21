人民网记者 车柯蒙

卡塔尔世界杯期间，球迷通过短视频平台有了观赛新体验：看完90分钟比赛，动动手指还能看到精彩集锦、名嘴点评，球星账号分享训练日常，“世界杯表情包”之类的AR 滤镜和小游戏也可以在比赛间歇打发时间……

疫情影响下，大部分线下娱乐需求转向线上，衍生出了如云旅游、线上音乐会、直播等新业态。一方面，5G、XR等日益发展的数字技术为线上娱乐的实现提供了有效支撑；另一方面，稳健增长的用户基数也为线上娱乐提供了可观的市场。业内分析认为，线上娱乐在满足百姓美好生活需求的同时，也在寻求规范、多元的可持续发展路径。

探寻细分赛道 多元线上娱乐丰富百姓生活

11月，一场3D全景VR大熊猫直播，让观众通过PICO 4 VR一体机中的PICO视频应用，沉浸式近距离观看大熊猫。这次直播让大众能够近距离接触大熊猫，并通过“云投喂”等新鲜的方式与大熊猫互动。

当前，越来越多的前沿科技、数字化内容正在推动文旅业线上线下一体化融合发展。“数字文旅会成为未来发展的一个重要方向，有助于引导旅游产品的创新、旅游业态的丰富，还将深度改变旅游管理和创新服务的模式。”山西大学旅游学院教授朱专法表示。

12月10日，《三体》动画剧一经上线便引发追捧，截止12月16日13时许，动画剧集页播放量累计达到1.5亿。谈及线上动画的成功，哔哩哔哩副总裁、《三体》动画负责人张圣晏表示，和国外相比，中国的技术手段日益完备，在呈现宏大场景的同时打磨故事内核。

截至2021年12月，中国网络直播用户规模达7.03亿，占网民整体的68.2%，连续两年同比增长超过14%。而网络直播作为线上娱乐的重要组成部分，已经在发展过程中呈现出电商直播、体育直播、游戏直播、电竞直播、演唱会直播、秀场直播等多元业态。各平台主体根据自身优势，发力垂类领域，形成相对清晰的赛道划分。

如今，线上直播正在成为文化演出行业的“第二舞台”，为演艺经济带来新增量。《2022抖音演艺直播数据报告》，过去一年，包括戏曲、乐器、舞蹈、话剧等艺术门类在内的演艺类直播在抖音开播超过3200万场，场均观众超过3900人次，相当于每天都有近9万场中等观众规模的演出在抖音上演。

主要由残障人士组成的北京山水民乐艺术团在直播间里找到新舞台。受访方供图

值得关注的是，直播也给非遗类演出带来新生机。数据显示，抖音非遗类直播每天开播1617场，打赏总收入同比增长533%。中国人民大学新闻学院副院长李彪认为，直播打赏的外溢效应对于小众、濒危的艺术类目有一定的补偿作用，助力濒危非遗演出再现活力，有助于演艺生态的多元化、多层次发展。

近年来，线上娱乐的兴起丰富着百姓们的生活。艾媒咨询数据显示，中国数字音乐市场规模在2021年增长率接近30%，而短视频增长达65.6%，移动游戏的市场规模增长趋向稳定。分析师认为，受疫情影响，大众娱乐行为更多转移到线上，但泛娱乐各领域用户已开始习惯线上娱乐，各细分市场快速增长。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受记者采访时表示，当前，线上娱乐主要以自媒体平台为核心，中短自媒体视频和直播等已经成为主流的线上娱乐，线上游戏则区分为大型游戏和碎片化休闲小游戏，各类线上娱乐内容随着消费者需求的变化而逐步细分，精准满足消费者需求。

告别野蛮生长模式 线上娱乐产业走向规范化

9月3日，刘德华线上演唱会《把我唱给你听》启幕，不到半小时在线观看人数破亿。从2020年开始，线上演唱会走进大众视野，两年来，李健、孙燕姿、梁静茹、陈奕迅等轮番线上开唱。

根据《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年12月，我国演唱会直播的用户规模为1.42亿，占整体网民的13.8％。这意味着，线上演唱会市场规模潜力巨大，随着各大音乐平台、短视频等平台不断深入布局，线上演唱会也逐渐形成常态化运营模式。

2021年，文化和旅游部官网发布《“十四五”文化产业发展规划》提出，规范和支持线上K歌、迷你歌咏厅、音乐派对等新型歌舞娱乐业态发展。今年9月，文化和旅游部发布关于规范网络演出剧（节）目经营活动的相关通知征求意见稿，要求举办网上音乐会、演唱会等网络演出的平台应先取得网络文化经营许可证，对网络演出内容的报批、备案等作出相应要求，对线上演出作出了进一步规范。业界专家认为，这标志着线上演出告别野蛮生长阶段，进入可持续化有序发展阶段。

面对高速发展的线上娱乐产业，为规范行业有序发展，保护网络用户尤其是未成年用户的权益，近年来，一系列规范类条文印发，为行业发展指明路径、更标明红线。

2021年2月，七部门联合发布《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》，进一步加强网络直播行业的正面引导和规范管理，重点规范网络打赏行为，推进主播账号分类分级管理，提升直播平台文化品位，促进网络直播行业高质量发展。同年8月，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。今年6月，国家广播电视总局、文化和旅游部联合印发《网络主播行为规范》，旨在进一步加强网络主播职业道德建设，规范从业行为……

业界专家认为，随着线上娱乐模式日益多元化，合规监管有助于规范行业发展秩序。当前，文娱行业线上线下相互融合的新模式逐步成型，如何使其实现良性可持续发展，是从业者面临的新课题。

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(责编：王仁宏、高雷)

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