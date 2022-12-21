人民网北京12月21日电 （记者孙博洋）20日，市场监管总局涉疫药品和医疗用品稳价格保质量专题新闻发布会在京召开。会上，市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄表示，全国市场监管系统重拳出击、全面整治，一定程度上遏制了涉疫药品和医疗用品乱涨价的势头。

袁喜禄表示，最近，总局进行了专题部署，价格监管和反不不正当竞争条线工作人员总结借鉴近年来口罩、熔喷布等涉疫物资价格监管的经验，密切关注市场价格形势，对价格异常变动，特别是百姓通过12315等平台反映的突出问题，快速响应，快速行动，迅速查办了一批典型案件，有力震慑了发疫情财的不法行为。

对于涉疫药品和医疗用品市场价格问题产生的原因，袁喜禄表示，是多种因素相互叠加引发的。“特别是在一个非常短的时间段，如果每家都需要购买一点药品，对于药品市场来讲都是一个庞大的数量，加之一些哄抬价格、囤积惜售等不法行为，这是引发目前‘买药难、买药贵’的重要因素。”他表示。

袁喜禄还表示，严厉打击涉疫药品和医疗用品乱涨价问题，仍是今后一段时期全国价格监管和反不正当竞争条线的首要任务。同时他表示，价格是市场经济最敏感的信号，一有疫情这种突发公共事件，首先会反映到涉疫物资的市场供给和市场需求上，直接反映在市场价格上。监管部门既要尊重、保护企业拥有合理的利润空间，也要对各类价格违法行为保持高压态势、决不姑息。

袁喜禄表示，下一步，将综合运用价格法和反不正当竞争法强化两个方面重点监管。一方面，要加强全链条监管，不仅重视终端市场价格监管，也要重视重要原材料特别是中药材价格监管。另一方面，在强化“九不得”的同时，更加重视打击囤积这样一些更加隐蔽、市场危害更大的违法行为，着力维护价格和竞争秩序，服务广大消费者，着力打好稳价保质攻坚战。

(责编：王仁宏、高雷)

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