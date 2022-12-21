人民网北京12月21日电 （记者孙博洋）20日，市场监管总局涉疫药品和医疗用品稳价格保质量专题新闻发布会在京召开。会上，市场监管总局副局长田世宏表示，近期，市场监管总局依法从严从快查处价格等违法行为，对社会各界反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为出快拳、出重拳，以前所未有的力度和举措深入推进稳价保质工作，取得阶段性成效。

当前，我国疫情防控进入新阶段。涉疫药品和医疗用品稳价保质是确保平稳转段和社会秩序稳定的重要保障，相关工作更是关系人民群众身体健康，关系疫情防控大局。

田世宏表示，全面加强涉疫药品和医疗用品稳价保质工作，要秉持“监管为民”理念。面对疫情防控新形势新任务以及人民群众急剧增加的医疗药品需求，市场监管总局全面加强组织领导，立即启动应急预案，成立工作专班，印发《关于全面加强涉疫物资价格和竞争秩序监管工作的通知》，迅速采取有效措施推进涉疫药品和医疗用品稳价保质工作。多措并举加强行政指导，明确提出不得哄抬价格、不得串通涨价等“九不得”法律红线，要求互联网平台企业严格落实“八个责任”，组织主要电商平台企业召开行政指导会，压实平台主体责任。提出口罩等涉疫物资生产销售企业落实质量安全主体责任6项要求，督促企业把好源头质量关。组织开展价格监测分析预警，加大对药店、商超、中药材交易市场等的日常巡查力度，加强涉疫广告监测监管，加大口罩质量监管抽查力度。开展央地协作，联合北京市市场监管局对抗原检测试剂开展联合检查。加强部门联动，根据国务院联防联控机制医疗物资保障组转来问题线索，积极开展核查。指导各地市场监管部门全力保障投诉举报渠道畅通，及时高效处理涉疫问题线索。

对于哄抬物价的行为，田世宏表示，市场监管部门坚持依法从严从快，迅速查处一批哄抬价格等违法行为。近两周，市场监管总局组织全国市场监管系统始终保持强监管的高压态势，深入开展专项执法检查。在全国范围内查处一批涉疫药品和医疗用品哄抬价格等违法典型案例。第一时间组织查处哄抬连花清瘟价格行为，及时回应社会关切，12起案件已交地方市场监管部门立案。近两周，全国市场监管部门重点查处“在成本未明显增加的情况下大幅提高销售价格”等四类哄抬价格违法行为，共立案307起，结案92起，处罚金额258.1万元。

同时，各地方市场监管部门也在积极服务疫情防控大局。据田世宏介绍，各地市场监管部门克服疫情影响困难，靠前发力、主动作为。北京、湖北、天津、河北、江苏、浙江、福建、广东等地持续加大执法检查力度，查处并公布了一批有影响力的典型案例。内蒙古、吉林、河南、重庆、贵州、陕西等地针对涉疫药品和医疗用品价格问题投诉举报明显增加的情况，加强应急值守，做到快接、快查、快结、快反馈，积极回应人民群众诉求。安徽亳州、河北安国等地结合本地区特点，及时发布涉疫中药材价格和竞争秩序提醒告诫书。上海、浙江、重庆、甘肃等地针对部分生产企业在疫情防控期间停工、停产带来设备故障、原辅材料过期等质量安全隐患，及时加强风险提示、合规引导。

在疫情防控转段的特殊时期，需要政府、企业、个人各方勠力同心，切实维护涉疫药品和医疗用品市场秩序。据田世宏介绍，市场监管总局近期先后发布了《关于涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书》《规范涉疫物资网络交易秩序工作提示》和《关于督促防疫用品和民生用品生产销售企业严格落实质量安全主体责任工作提示》。各类市场主体责任意识不断提高，主要电商平台主动对接销售数据，一些经营企业主动咨询依法合理定价问题，中国医药商业协会发出保供稳价倡议书，引导全国药品零售企业规范经营行为。社会各界积极向市场监管部门投诉举报违法线索，助力监管部门及时核实查处。

田世宏表示，下一步，市场监管总局将加强组织领导，加大监管工作力度，保持高压执法态势，持续曝光典型案例，进一步做好涉疫药品和医疗用品稳价保质工作。

(责编：王仁宏、高雷)

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