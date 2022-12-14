数据来源：国家统计局

制图：汪哲平

本报北京12月13日电 （记者高云才、陆娅楠、常钦）国家统计局12日公布，2022年全国粮食总产量13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

粮食增产来之不易。党中央、国务院高度重视粮食生产，各地区各部门严格落实粮食安全党政同责，持续加大对粮食生产的支持力度。

稳价格，提高农民种粮积极性。2022年，中央继续提高小麦、稻谷最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，先后向实际种粮农民发放一次性补贴400亿元。

抗灾情，秋粮产量有所增加。国家统计局农村司司长王贵荣介绍，今年南方地区持续高温干旱，对秋粮生产带来不利影响。中央财政紧急安排农业生产和水利救灾资金，各地全力抗旱救灾，强化田间管理，特别是近年来建成的高标准农田，对农业防灾减灾发挥了重要作用。今年全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤。

挖潜力，粮食播种面积增加。各地压实粮食生产责任，强化耕地用途管制，通过退林还田、间套复种、农田连片整治等方式，挖掘面积潜力。多措并举形成合力，全国粮食播种面积17.75亿亩，比上年增加1051.9万亩，增长0.6%。其中，小麦面积基本稳定，玉米和稻谷面积稳中略降。豆类面积大幅增加17.4%，薯类面积有所下降。

2022年，全国夏粮和早稻产量分别为2948.1亿斤和562.5亿斤，分别比上年增加28.9亿斤和2.1亿斤。

据介绍，今年全国谷物产量12664.9亿斤，比上年增加9.7亿斤，增长0.1%；全国豆类产量470.2亿斤，比上年增加77.1亿斤，增长19.6%。31个省区市中，有23个粮食增产。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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