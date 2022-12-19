王绍绍

夜幕下外卖骑手的“飞驰人生”。图片来源：受访方供图

外卖骑手的“百宝箱”里都有什么？除了美食，或许还有大米、龟粮、电视挂架。从生鲜蔬菜到面包饮料，从电子产品到日化美妆……越来越多商品正通过即时零售的方式被送到消费者手中。

从“点外卖”到“点万物”，近几年，用户的线上消费习惯发生了巨大的改变。中国连锁经营协会11月发布的《2022年中国即时零售发展报告》（以下简称《报告》）显示，即时零售近5年市场规模增速达到81%。预计在2025年，即时零售开放平台模式规模将突破万亿元门槛，达到约1.2万亿元。

《报告》还认为，随着消费观念的转变，即时消费场景不断延伸，从“日常买”“应急买”到“大促买”“尝鲜买”“送礼买”，消费者诉求正日趋多样。

“外卖买万物”

实体门店增效创收

“叮，您有新的外卖订单，请及时处理。”既是老板娘又是分拣员的吴阳一边滑动手机屏幕处理订单，一边推着购物车灵活地穿行在货架间。

世界杯期间，吴阳打算将营业时间延长至凌晨1：30，即时零售为她经营的“夫妻小店”带来了机遇。

即时零售打通线上线下，门店的经营时间被拉长，平台上不少商超便利店均提供24小时营业服务，夜间订单、工作日职场订单频繁出现。美团数据显示，2022年1-8月，62.7%的订单下单场景为住宅小区，相较于2019年提升了4.9个百分点。即时零售占实体门店销售额的整体比重约为10%，部分区域甚至可以达到30%以上。

经营品类也发生了变化。不少店主表示，一些小众品类如猫砂、龟粮和难以搬运的重物如大件水、大米等，在线下门店往往卖得不好，线上售卖反而成了爆款，还会带动门店其他商品热销。

专家表示，即时零售不同于传统电商对线下实体的简单替代，而是依托于本地线下实体，与之共生共荣。本地实体零售为消费者直接提供商品服务，供给商品的丰富程度、质量和成本，直接决定了终端消费体验。正是线下极大丰富的供给，为即时零售的发展提供了土壤。这种线上线下优势的深度融合，促进了本地实体经济的发展。

“线上下单、门店发货、商品小时达”的即时消费模式深入居民生活，作为实体零售毛细血管的各类中小门店已成为激活本地即时零售的主力，一家不超过80平米的24小时平价百货超市月营业额接近一百万元不再是神话。

提升交付效率

打造全链路数字化模式

即时零售是流量和效率的革命，其核心优势在于为消费者提供“最后一公里”的体验。尤其是疫情发生以来，消费者对于提升即时零售的消费品质有着明显的需求。

靠什么解决商超拣货“痛点”？业内人士表示，无论是传统零售商还是新兴零售商，为了应对竞争和提升原有实体店的价值，均开始通过店仓一体的前置仓模式参与即时零售的差异化竞争。

连接供需、融通线上线下的即时配送，面对恶劣天气、平台大促、热点事件带来的订单量激增，有时发生运力短缺。北京电子商务协会秘书长马小森表示，行业协会帮助电商企业搭建“共享用工”交流平台，盒马、美团买菜、叮咚买菜、饿了么等即时零售平台与传统服务型企业展开合作，一定程度上缓解了线上平台的运力不足。

不过，增加外卖骑手数量并不能完全解决运力短缺的问题，把货物从A地送到B地，非常考验即时零售的全流程整体调度能力。当前，一些门店应用AI视觉秤技术、智能价签等技术实现“菜脸识别”，准确识别1000种以上的蔬菜、水果、干货、零食等，识别时间不超过0.8秒，比传统人工排队至少缩减四倍时间。

在后端，智能仓储机器人可以在五分钟时间内完成50余种商品的订单分拣、包装并安排送货上门。提升履约交付效率的同时，也为商家、骑手、消费者等各方参与者带来更好体验。

上述专家表示，深化人工智能、大数据、物联网的创新应用，还体现在借助平台和商圈的数据，建立更为精准的商品建档和周转情况，通过区域消费者需求、画像，价格弹性、件数等可视化数据以及成熟的线上化营销方式，为实体店面建立数字化能力、持续扩大交易规模。

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(责编：王仁宏、高雷)

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