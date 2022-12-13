王绍绍、实习生施懿芝

“一旦发生降雨量、水位和渗流渗压的异常参数，我的手机能实时告警，不用抬头看监控大屏，也不用像以前一样每天花两个小时巡查水库。”在广州市白云区和龙水库管理所，负责人李树棠谈起智慧水务带来的实际好处，AI化身当代“大禹”，守护了一座城的绿水青山。

当前，数字经济提供创新解决方案的案例正在我国的每一个角落发生着。党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。多位业内专家表示，数字经济当下蓬勃发展，技术进步和产品创新快速演进，产业数字化转型提速，数字经济在国民经济中的支撑作用更加明显。

赋能增效

深入挖掘多领域应用场景

最初，天原集团只有一名信息化管理员，为了找一个其他部门的同事得层层递话。二十年间，通过组建团队、自主研发管理系统，到与卡奥斯COSMOPlat共建首个氯碱化工行业工业互联网平台，天原股份常务副总裁李剑伟表示，数字化工具帮助企业生产数据分析效率提升了83%，累计降本超过2000万元，新增创收3000多万元。

工业园人员定位系统。受访方供图

联想“智慧眼”系统在青岛特钢应用之后，AI可以24小时全天候工作不停歇，解放了原来工作环境艰苦、还要三班倒的产线安全巡视员的“生产力”，人均效率提升15%、协同效率提升20%、停机时间减少15%。“一个坚实的数字底座，及其与业务中台之间柔性、敏捷的组合能力，将极大地帮助、提升这些不同行业智能化的转型成功率。”联想集团副总裁、中国区方案服务业务群总经理戴炜在采访中说。

国家统计局数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。《世界互联网发展报告2022》显示，我国信息基础设施建设全球领先，建成全球规模最大的5G网络；数据要素市场加速培育，数字技术和实体经济深度融合。

“大力推进典型场景，并将其复制到更多领域，将有助于加快产业数字化步伐，数字技术与垂直行业融合探索走向深入。” 中国信息通信研究院副院长王志勤表示。

惠及百姓

以数字化推进治理现代化

数字经济不仅帮助大小企业实现“超车换道”，在促进共享发展、推进共同富裕方面也大有可为。

《“十四五”国家信息化规划》提出，公共服务数字化是实现利企便民服务、提高社会治理效能的有效途径，要持续提升公共服务数字化水平打造数字产品服务展示交流和技能培训中心，培养全民数字消费习惯。

湖北宜昌，高校毕业生、返乡创业农民工和城镇失业人员等10类就业群体可以在“1300”线上服务平台申请财政贴息的创业担保贷款，实现“1分钟申请、3分钟审核、群众0跑腿、人工0干预”。据介绍，该平台由政府和联通数科合力打造。平台上线后，已累计放款突破120亿元，扶持8万创业主体，带动就业超25万人。

“融合了高效能治理和人性化服务的数字化治理，不仅为城市治理者提供了多样化的路径，也让服务使用者拥有了更多获得感、幸福感和安全感。”复旦大学数字与移动治理实验室主任郑磊说。

资料显示，我国电子政务在线服务指数全球排名提升至第9位，“掌上办”“指尖办”已成为各地政务服务标配，“一网通办”“跨省通办”取得积极成效。超90%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”。

当前，越来越多的城市竖起了“信息烟囱”。作为新型基础设施，数字基础设施已经像水、电、公路一样，成为人们生产生活的必备要素，为产业格局、经济发展、社会生态发展提供了坚实保障。

苏州常熟的“AI+工业互联网”产业基地是长三角首个“人工智能+工业互联网”项目。基地落成半年左右，已经通过Sugar BI商务智能工具、数据仓库等产品，交出了“对接110家企业，帮助近20家企业推进智改数转工作，为183家企业提供咨询诊断服务”的亮眼成绩单。

几年来，百度智能云工程师团队走访了国内150多家工厂和多个三、四线城市，才有了产业基地的规模化发展。“百度智能云开物围绕生产效率和质量等最核心的问题和企业沟通，帮助企业算清成本帐，算明效率帐。”百度副总裁李硕表示。

智慧水务助力水库运行。受访者供图

十年来，数字基础设施实现跨越发展。公开资料显示，移动通信技术从“3g突破”“4g同步”到“5g引领”，目前已建成全球规模最大的网络基础设施；所有地级市全面建成光网城市，行政村、脱贫村通宽带率达100%；互联网应用适老化水平及特殊群体的无障碍普及不断推进，全国中小学互联网接入率达100%。

“我国从一个互联网后来者，到今天取得令人瞩目的成就，是在党的领导下走出了一条中国特色治网之道。” 清华大学公共管理学院教授苏竣认为，这条路的出发点和落脚点，正是让亿万人民共享互联网发展成果。

迭代升级

算力夯实数字经济底座

机器人在物流园区内“来去自如”，用户被“猜你喜欢”成功猜中完成消费，这些数据行为的背后是否有一套相同的技术支撑？浪潮人工智能研究院首席研究员吴韶华介绍，这种实现在线分析数以亿计的用户行为，背后是服务器在提供计算。服务器的“能力”大小，就是算力，即对数据的处理能力，正成为数字经济时代的重要驱动力。

吴韶华表示，迅速增长的、大规模的算力需求，对人工智能服务器的设计形成了新的挑战，服务器系统设计在算力密度、热量管理、高速互联等方面都提出了更高的要求。浪潮团队引入一种新型的低熔点液态合金材料，开发了基于三维真空腔体的相变均温结构，成功研制了高计算密度的人工智能服务器。

党的二十大报告提出，加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。有专家指出，要紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的战略性机遇，从全面建设社会主义现代化国家的战略高度，赢得数字经济时代国际竞争的主动。

通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，目前正在建设的“东数西算”工程让西部的算力资源更好地支撑东部数据的运算，赋能数字化发展。

“通过推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，‘东数西算’将提升国家整体算力水平、推动区域协调发展。” 近日举行的2022中国计算机大会上，中国科学院国家天文台 FAST早期科学数据中心主任谢晓尧表示，当前，仅贵州单个枢纽节点已经规划建设了14个超大型数据中心，可承载服务器超过400万台。

据了解，工信部还将夯实赋能底座，全面推进5G网络和千兆官网建设，加快新型数据中心、工业互联网大数据中心布局，部署超级计算中心，打造全国一体化算力网络国家枢纽节点和数据中心集群。

“我们将加速推进高端芯片、核心算法等算力关键核心技术的研发突破，在算力领域形成一批原创性、引领性的研究成果；不断完善算力产业生态，加速培育算力新产业、新业态和新模式。” 工信部副部长张云明说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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