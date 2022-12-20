焦磊

工作人员通过智能终端扫描二维码获得设备信息。受访方供图

在山东一家汽车零配件企业的生产车间，工作人员通过智能终端扫描发动机缸体上的二维码，能够准备溯源生产信息、异常信息、过程质检等重要数据。“以前发现质量问题后，我们先拍照片，再查纸质工单，现在有了智能化助力，既省人力又提高了效率。”该企业相关负责人表示。

近年来，传统制造焕发新生机，生产效率大幅提升，与智能化赋能密不可分。随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新兴技术与制造技术加速融合，为制造业智能化发展提供了坚实土壤。业内分析认为，以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，已成为促进我国制造业迈向全球价值链中高端的重要支撑。

提质增效 传统制造“旧貌换新颜”

面对智能制造的浪潮，一些制造企业已经主动拥抱新技术、踏入新领域，加速驶向智能制造的蓝海。

走进上汽大众安亭MEB工厂车间，自动搬运小车来往穿梭，巨大的机械臂在空中不断挥舞，有节奏地进行着精密工作，它们把导热胶涂抹得均匀而形状统一，螺丝紧固得迅速而精准，在生产过程中实现了100%螺栓拧紧扭矩合格率。

MEB工厂车间内的在线测量系统。受访方供图

据了解，在智能制造方面，工厂采用1400多台工业机器人取代了人工操作，并广泛应用高度自动化装配和在线自动测量技术，实现制造全过程的智能化和数字化。相比较过去依赖人工生产，大幅度提高生产效率保障，确保产品质量稳定可靠。

近年来，我国新一代信息技术与制造业融合取得了长足进展。截至2021年底，全国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到51.3%和74.7%，比2012年分别提高了30.7和25.9个百分点。

同时，智能制造在推动绿色低碳方面也发挥着重要作用。工业窑炉作为传统生产设备之一，产业转型升级发展缓慢，且面临着监管困难、运行效率低、资源能耗大、污染严重等痛点。借助工业互联网的力量，卡奥斯为淄博市搭建了首个“窑炉数字大脑”，与鲁中耐材共同开启智慧窑炉改造项目，找到了行之有效的传统窑炉升级改造路径。

淄博市窑炉数字大脑。受访方供图

“窑炉数字大脑”集数字装备、智慧运维、科学管理、综合服务等于一体，既能够为企业提供窑炉运行参数状态监测、运行工况优化和预测性维护等服务，提升能源利用效率、污染物排放和风险防范能力，又能链接政府管理部门实现精准管控，对企业进行综合分级评价、开展差异化管理。改造后，鲁中耐材实现窑炉燃气基于烧成曲线的物联自动控制，生产和设备数据可实时上传至窑炉工业互联网平台，一年节省燃气使用25万方，能耗成本降低15%。

当前，随着智能制造融入千行百业，通过创新技术重构生产的各项环节，有力助推了传统产业在转型升级中提质增效、焕发生机。

加速数智转型 培育经济发展新动能

数据是数字经济时代的关键生产要素，也是实现智能制造的基础。然而，许多企业各部门之间并未建立有效的数据交换，各业务系统数据描述标准不一，造成严重的数据不一致，难以和企业内部的其他数据进行联动，形成一个个“数据孤岛”。

为了让数据变得“活”起来，实现数据之间的互联互通，2020年，OPPO建立了数字化转型办公室，构建统一的大数据体系与技术中台，自上而下全范围参与数字化转型计划，实现精细化管理。2021年，全公司切换至协同办公平台TeamTalk以及公司应用协同办公平台-MO平台，将ERP、PLM、研发管理、财务管理、IT项目管理、产学研管理等系统要素集成，将办公与生产联动，有效提升了效率。

在帮助优化传统行业生产、引导转变发展方向的同时，智能制造也带动了工业机器人、工业互联网、信息平台等新兴产业和技术发展。

汽车生产线通过装设多台摄像机，实现了全方位快速检测，展现出“准”“快”“全”的效果；设备出了问题，借助工业AR远程协助系统，技术专家可与维修人员进行前后方实时衔接，轻松解决远程维修问题……围绕这些生产中常见的车间、维修等场景，百度智能云自主创新推出的工业互联网平台品牌“开物”提供了智能解决方案。

通过以“AI+工业互联网”为特色，覆盖质量管控、安全生产、节能减排、生产制造等9大领域，“开物”累积了超过200个工业解决方案，沉淀了3.8万个工业模型，可以帮助企业通过数字化转型实现降本增效与绿色低碳发展。

近年来，我国工业互联网创新发展加快，培育较大型的工业互联网平台超过150家，连接工业设备超过7800万台（套），工业App数量突破60万个，工业互联网的应用已经覆盖45个国民经济大类。2012至2021年，我国电子信息制造业产业规模从10.7万亿元增长至14.1万亿元，软件产业规模从2.5万亿元增长至9.5万亿元。

业内分析认为，进一步推动智能制造产业高速发展，要紧紧依托大数据、人工智能、工业互联网等新技术，让创新理念延伸到智能制造各个环节，以此为驱动力向产业链各端点发力，实现全产业链集聚发展，塑造制造业发展新动能。

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(责编：申佳平、高雷)

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