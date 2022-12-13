《致敬时代的探索者》第三集：抗疫专家童贻刚
2022年12月13日10:30 | 来源：人民网
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党的十八大以来，我国科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升，科技创新取得新的历史性成就。“科学成就离不开精神支撑”。我国科技事业取得的历史性成就，是一代又一代矢志报国的科学家前赴后继、接续奋斗的结果。为了讴歌、致敬、大力弘扬科学家精神，人民网特别推出《致敬时代的探索者》大型微纪录片栏目。
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(责编：董童、李源)
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