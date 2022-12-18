人民网北京12月18日电 （黄盛）民族要复兴，乡村必振兴。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进各地各单位交流，助力乡村振兴战略梯次推进，今日人民网举办了“2022年乡村振兴大会”，发布了“2022乡村振兴创新案例”结果，并同步启动了“2023乡村振兴创新案例”征集。

大会邀请了农业农村部、中华全国供销合作总社、国家乡村振兴局、住房和城乡建设部 、自然资源部等相关单位负责人代表，地方党委政府领导代表，企业代表，专家学者参会，分别参与了大会致辞、主旨演讲、圆桌对话等环节，为高质量推进乡村振兴贡献智慧、激荡观点。

汇聚更强大力量 奋力推进乡村振兴

党的十九大提出了乡村振兴战略，党的二十大明确要全面推进乡村振兴。一系列顶层设计，全面擘画了中国乡村发展的美好未来，把促进农业农村发展提上了治国理政的新高度。

人民网负责人表示，党的二十大报告对乡村振兴战略加快推进农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，提出了更高要求。作为党报党网，上连党心、下接民心，服务国家乡村振兴战略是人民网的光荣使命。今年，人民网继续开展乡村振兴创新案例征集，希望通过各地方、各单位在乡村振兴中做的实实在在的事，发掘乡村振兴的新成果、新经验、新样板和新模式。人民网愿与社会各界共同携手，助力乡村振兴，融入乡村振兴。

参会嘉宾认为，在深入学习贯彻党的二十大精神之际，人民网举办“2022年乡村振兴大会”对于宣传推广乡村振兴政策，促进创新经验交流，激发全社会汇聚更强大的力量共同参与乡村振兴，将起到积极的作用。

中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任侯顺利表示，作为全国供销合作社的联合组织，供销合作社充分发挥产业众多、经营业态多样的优势，积极领办对接农民专业合作社，促进小农户和现代农业的有机衔接，带动乡村特色产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农民持续增收，助力乡村产业振兴。

“我们发挥了农资供应主渠道的优势，扎实做好重要时点对农资的保供、稳价工作，大力开展以土地托管为主要形式的农业社会化服务，解决农村谁来种地、地怎么种的问题，服务保障国家粮食安全和重要的农产品供应。”侯顺利说，推进乡村振兴要发挥县、乡、村三级流通服务网络优势，深入开展县域流通服务网络建设提升行动，着力打通工业品下乡和农产品进城“双线流通渠道”；发挥再生资源传统业务的优势，积极参与农村人居环境整治，服务美丽乡村建设。

国家乡村振兴局开发指导司副司长、二级巡视员刘晓山表示，目前城乡融合加速推进、要素自由流动，公共资源合理配置，城乡居民共享优质均衡基本公共服务的体制机制和政策体系逐步确立。新时代的城镇化，不是就城市论城市，就乡村言乡村，而是发挥城镇对乡村的辐射和带动作用，推动城乡融合发展、一体发展。

“我们要清楚认识到，推进乡村振兴是一项久久为功的系统性工程，全面实施乡村振兴战略在广度、深度、难度上都不亚于脱贫攻坚，必须加强顶层设计，以更有力的举措、更强大的力量来奋力推进。”刘晓山说。

努力寻找最优解 全面推进乡村发展

围绕如何巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，大会期间参会嘉宾展开了深入研讨，一些乡村振兴的探索实践也备受关注。

在希望的田野上，乡村振兴铺画卷，沃野千里变新颜。潍坊市委书记江敦涛表示，近年来潍坊以拓展创新“三个模式”为引领，坚持农业农村一体设计、城市乡村协调推进、五个振兴同步发力，加快打造乡村振兴齐鲁样板先行区，农民农村共同富裕的美景正跃然而出。

“我们探求‘提质提效’最优解，打造农业高质量发展的新范式；探求‘安定安宁’最优解，打造农村高效能治理的新范式；探求‘富足富有’最优解，打造农民高品质生活的新范式；探求‘互促互补’最优解，打造城乡高水平融合的新范式。”江敦涛说。

推进乡村振兴，离不开社会各界的积极参与。中国建筑第二工程局党委书记、董事长石雨以定点帮扶的乡村振兴实践为例说，要通过党建引领、能人带动发展产业，发挥他们在实现乡村振兴中的引领带动作用；要规划先行，完善机制夯实基础，通过创建定点帮扶乡村振兴示范点方案打造长期发展规划；要引导群众参与，增强自我造血功能，让村民认识到致富要靠自己的辛勤努力。

推进乡村振兴，产业兴旺是关键。在北京大学乡村振兴研究院院长雷明看来，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，实现全体人民的共同富裕，关键还是在乡村。雷明表示，要以农业农村产业共生体、共同体来推进。打造产业集群，推动产业共生体、共同体构建，这对于提升农业农村产业效率与效益，对提升农业产业、乡村产业全要素生产力都至关重要。

“健康保障是乡村振兴的基础条件和重要标志，要普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀。”迈瑞医疗董事长李西廷认为，在国家医联体、医共体建设的政策驱动下，进一步实现医院和相关行业的高质量发展，能够加速优质医疗资源下沉，提升基层医院的诊疗水平。助力乡村振兴，要落实到老百姓的幸福感上，让新技术在大家的日常生活中得到运用及延伸。技术好又便宜，让老百姓用得上、用得起。

在大会期间，还举办了以“聚焦乡村振兴 推动共同富裕”为主题的圆桌论坛，嘉宾们纷纷表示，实现共同富裕，关键在农村，重点在农民，核心在产业。因此，实现共同富裕既要研究乡村振兴与共同富裕之间的内在联系，更要探索共同富裕与乡村振兴的规律性。要发展乡村产业，提升“造血”能力，助力打开乡村振兴的大门，带领乡亲们共同增收致富；要提升基层治理水平，增强百姓幸福感，把更多精力投入到基层治理、村庄建设和民生服务等方面；要依靠青年力量，实现人才振兴，鼓励引导各类人才返乡创业，挖掘培育本土乡村人才。

总结一线经验 发布乡村振兴创新案例

大会发布了“2022乡村振兴创新案例”结果，案例于今年3月启动征集，活动共收到各地各单位提交的案例438份，内容涵盖党建引领、对口帮扶、产业振兴、数字农业、农村环境、乡风文明、医疗教育等方面，充分展示出各地、各单位在推进乡村振兴工作中的探索和实践，对于总结提炼城乡融合发展和共同富裕经验具有一定的借鉴意义。

在发展产业上，作为乡村振兴案例参与方代表，河南省虞城县政府副县长胡彦强表示，虞城县确立了股份合作帮扶和直接帮扶两种产业扶持模式。直接帮扶模式主要是针对有劳动能力，愿意自己通过种植、养殖提升收入的脱贫户，给他们提供种子、肥料或牲畜幼崽补贴等。在股份合作帮扶模式中，全县投入产业发展资金达2.3亿元，其中入股合作社资金1亿元，目前每个合作社都能保证正常分红。

在人才振兴方面，自然资源部驻江西省赣州市赣县区五云镇夏潭村第一书记吴楠表示，自然资源部始终坚持乡村振兴的核心是人的振兴，因此在提供项目、资金、政策支持的基础之上，自然资源部更加注重提升村民在乡村振兴过程当中的参与度和幸福感。“乡村振兴没有成熟的经验，没有固定的路数，我们特别需要人民网提供的平台，来借鉴优秀做法和成功经验，这对于我们开展工作会起到有益的帮助作用。”他说。

“在我们申报的案例中，重点展示的是‘五色谱工作法’，即围绕打造红色引擎、守好绿水青山、建设金色家园、塑造蓝盾形象、激发橙色活力，五项重点工作。”江苏省无锡市滨湖区胡埭镇马鞍村党总支书记陈炜举例说，村里通过厚植特色优势，强化生态环境保护，积极培育茶叶、葡萄等绿色优质农产品；通过片区精细管理，提升天然气管道、健身广场等基础设施建设，优化人居环境；通过创立文艺团队和志愿者服务团队，丰富居民文化生活，促进乡风和谐。

大会在发布2022年案例结果的同时，也同步面向社会发布了“2023乡村振兴创新案例”的征集启事。

附：欢迎查阅“2022乡村振兴创新案例”

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(责编：王仁宏、吕骞)

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