人民网北京12月18日电 （记者韩鑫、余璐）17日，由中央党校（国家行政学院）经济学教研部、北京市社会科学院与中国市场经济研究会共同主办的第三届高质量发展论坛暨新时代首都高质量发展研讨会在京举行。论坛上，中共中央党校（国家行政学院）与社会科学文献出版社共同发布了《高质量发展蓝皮书：中国经济高质量发展报告（2022）——践行绿色发展理念》（以下简称《报告》）。

《报告》基于“生态优先、绿色发展”的重要理念，构建了新时代中国经济绿色发展指数，并利用统计数据，对“十三五”期间全国和各地区绿色发展水平进行了测算。结果显示，2021年，中国经济绿色发展指数为70.12，较“十三五”初期提高了32.2%。在3个二级指数中，可持续发展指数、资源利用指数、环境保护指数分别为52.65、85.71、77.82，比“十三五”初期分别提高77.5%、12.2%、27.9%。在10个三级指数中，温室气体排放指数、能源利用指数、空气污染防治指数相对较高，生态贡献指数、空气污染防治指数、水污染防治指数提升幅度较大。

分地区看，发达地区的绿色发展水平总体上高于欠发达地区，在资源利用和环境保护方面的优势较为明显，但两者之间的差距呈现缩小趋势。西部地区的可持续发展水平总体高于中、东部地区。绝大多数地区“十三五”期间的绿色发展指数和3个二级指数有所提高，但总体上各地区绿色发展水平差距的收敛趋势并不明显，各地区资源利用和环境保护水平差距呈现出一定的收敛趋势。

基于测算结果，专家建议未来从以下几个方面着手，进一步推进我国绿色发展。第一，在继续提高资源利用和环境保护能力的同时，着力强化经济可持续发展能力建设。第二，在继续提高能源利用效率的同时，着力提高水资源和土地资源利用效率。第三，在继续改善空气质量的同时，着力加强水污染和工业固体废弃物污染治理。

(责编：王仁宏、吕骞)

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